[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 10월 25일 반포종합운동장에서 ‘온 가족이 함께 즐기는 2025 서초구민 체육대회’를 성황리에 개최했다.

2023년 이후 2년 만에 개최된 이번 체육대회에는 지역 내 18개 동 선수단과 응원단을 비롯해 1만여 명의 구민이 참여해 한마음으로 대회를 즐겼다.

대회에서는 줄다리기, 대형 고리던지기, 필드컬링, 3인 승부차기 등 4개 정식 종목과 함께 OX 퀴즈, 어린이 POP-UP 가위바위보 등의 번외 종목이 진행됐다.

또, 행사장 곳곳에는 VR 스포츠 체험관, 미니바이킹, 꼬마기차 등 다양한 놀이시설과 체험존도 마련돼 풍성한 즐길 거리를 제공하고, 아이들의 눈을 사로잡는 페이스페인팅, 피에로 풍선놀이도 진행됐다.

대회가 끝난 뒤에는 종목별 및 종합 우승팀에게 트로피가 수여됐다. 각 동 선수단들은 승패와 관계없이 서로를 격려하며 ‘온 가족이 즐기는 2025년 서초구민 체육대회’가 막을 내렸다.

전성수 서초구청장은 “이번 체육대회를 통해 서초구민들이 한마음으로 화합하고 소통하는 소중한 시간이 되었길 바란다”며 “대회를 위해 힘써주시고 열정적으로 참여해주신 모든 분들에게 감사의 마음을 전한다”고 말했다.