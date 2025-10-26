첫 협상과 마찬가지로 관세협상 후속 논의 가장 주목 대북문제·비자해결·국방비 인상·주한미군 운용 방식 등

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 아시아·태평양경제협력체(APEC) 참석차 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 이달 29일 취임 후 두 번째 정상회담을 가질 예정이다.

트럼프의 국빈방문을 위해 정상회의 이틀 전에 경주를 방문하는 이 대통령은 29일 오전에는 APEC CEO 써밋 개막식에 특별연사로 참석하고 오후에 트럼프와 정상회담을 진행한다.

지난 8월 25일 첫 한미 정상회담과 같이 가장 주목을 끄는 의제는 관세협상 후속논의다.

3500억달러(약500조) 대미 투자 펀드의 직접투자 규모를 놓고 양측은 팽팽히 줄다리기 중이다. 미국의 전액 선불 요구에 우리 측은 현금 지급 액수를 줄이고 기간을 늘려 분할지급하겠다는 의사를 전달한 것으로 알려졌다.

현재는 미국의 전액 선불 요구도 수그러든 분위기지만 현금 지급 규모를 놓고 양측이 제안하는 액수 차이가 커 APEC 전에 협상이 타결되기는 힘들어 보인다.

이 대통령은 APEC 계기로 타결될 가능성과 관련해 “시간이 조금 걸릴 것 같다”고 말했다.

하지만 양 정상이 만나 입장차를 조율하고 협상을 함으로써 극적 타결이 이뤄질 가능성도 배제할 수는 없다. 성공적인 협상을 위해 우리로서는 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 또한 다시 홍보할 수 밖에 없을 것으로 보인다.

트럼프 대통령 역시 24일(현지시간) 한국과의 관세·무역 협상에 대해 “타결(being finalized)에 매우 가깝다”고 말한 것으로 전해졌다.

그러면서 “그들이 (타결할) 준비가 된다면, 나는 준비됐다”(If they have it ready, I‘m ready)고 덧붙였다.

첫 번째 회담에서 트럼프를 만나 피스메이커 역할을 요구한 이 대통령으로서는 대북 이슈도 빠뜨릴 수 없는 주제다.

같은 날 트럼프 대통령은 ‘김정은과 만날 계획이 있느냐’는 취재진 질문에 “만나고 싶다”며 “나는 그와 매우 잘 지내왔다”고 했다. 노벨상에 대한 욕심을 거침없이 드러내는 트럼프로서도 수상을 위해 성과가 필요한 만큼 전 세계 유일한 분단국 남한과 북한 이슈는 흥미로운 이슈다.

하지만 트럼프 대통령이 같은 날 북한을 ‘핵보유국(nuclear power)’이라 ‘폭탄발언’을 하며 핵보유국 지위를 인정할 수도 있다는 뉘앙스를 나타내는 것은 주목해야 할 부분이다.

만약 미국이 북한의 핵보유국 지위를 인정해 주는 조건으로 한국을 방문해 북한과의 정상회담에 나선다면 우리의 외교 셈법은 다시 한번 복잡해진다.

이 밖에도 우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리를 다루는 한미 원자력협정 개정안도 한미 정상회담에서 논의될 수 있다.

또한 대미 투자회사 근로자들의 비자문제 해결, 국방비 인상 계획, 주한미군 운용 방식 변화 등이 논의될 수 있다.