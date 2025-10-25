[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 교육부가 주관한 ‘2025년 농어촌 참 좋은 작은 학교 공모전’에서 남계초(구미)와 증산초(김천), 문경초, 춘양초(봉화), 수륜초(성주), 점곡초(의성) 등 6교가 ‘참 좋은 학교’에 선정됐다고 24일 밝혔다.

농어촌 참 좋은 학교 공모전은 교육부에서 농어촌의 장점을 살리고 특색있는 교육 프로그램 운영으로 교육공동체의 만족도가 높은 농어촌 학교 우수 운영 사례를 발굴 확산하기 위해 2020년부터 실시하고 있는 교육부 주관 사업이다.

올해 전국 15개 선정 학교 중 경북이 6개교를 차지하며 전국 최다 선정의 영예를 안았다.

경북교육청은 지난 6년간 총 23개 학교가 우수학교로 선정되는 등 지속적으로 전국 최고 수준의 성과를 이어가고 있다.

도교육청은 학생 수 감소와 소규모로 어려움을 겪는 농산어촌 학교의 교육 격차 해소를 위해 △작은 학교 자유학구제 △작은 학교 가꾸기 △꿈 키움 작은 학교 인증제 등 다양한 정책을 지속적으로 추진하고 있다.

임종식 경북교육감은 “학령인구 감소 시대에도 작은 학교의 가치를 재발견해 모두가 성장할 수 있는 교육환경을 만들겠다”며 “앞으로도 지역과 함께하는 지속 가능한 농어촌 교육 모델을 확산해 나가겠다”고 말했다.