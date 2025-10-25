[헤럴드경제=최원혁 기자] 이재명 대통령이 등장한 꿈을 꾸고 연금복권 1등과 2등에 동시 당첨돼 21억원의 행운을 거머쥔 당첨자의 사연이 화제다.

24일 복권수탁사업자 동행복권은 공식 홈페이지에 285회차 연금복권720+ 1등과 2등에 동시 당첨된 A씨의 사연을 공개했다.

평소 일상 속 작은 희망으로 소액의 복권을 구매해왔다는 A씨는 얼마 전 충남 아산의 한 복권 판매점에서 연금복권을 구매했다. 구매한 이유는 그가 꾼 꿈 때문.

A씨는 “얼마 전, 이재명 대통령이 부모님 댁에 방문해 다과회를 하고 가는 꿈을 꿨다”고 밝혔다. 부모님이 일찍 돌아가셔서 어려운 시기가 많았던 A씨였기에, 부모님과 이 대통령이 함께 나온 꿈이 기억에 남을 수밖에 없었던 것.

A씨는 “혹시나 하는 마음에 복권을 구매했는데, 놀랍게도 1등과 2등에 동시 당첨돼 아직도 믿기지 않는다”며 “최근에는 경제적으로도 힘든 시기를 보내고 있었는데 마치 열심히 살아온 저에게 부모님이 보내주신 선물 같아 감사하다”고 소감을 밝혔다.

연금복권720+ 1등 당첨금은 매달 700만원씩 20년간(총 16억8000만원), 2등은 매달 100만원씩 10년간(총 1억2000만원)이 지급된다. A씨는 두 등위에 동시에 당첨돼 총 21억원 상당의 당첨금을 받게 됐다.

A씨는 당첨금 사용 계획에 대해서는 “대출금 상환 후 주택을 마련할 계획”이라고 밝혔다.