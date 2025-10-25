[헤럴드경제=최원혁 기자] 부모가 겨우 1살 된 아기에게 강제로 문신을 새기는 충격적인 사건이 발생했다.

23일(현지시간) 영국 더선은 한 러시아 부부가 생후 1년 된 아기의 팔에 타투를 새기는 영상을 온라인에 공개했다.

영상 속에서 아기는 고통에 울부짖었지만 아버지는 아이를 억지로 붙잡았고 타투이스트는 아기의 작은 팔에 ‘Mellstroy-Game’이라는 글자를 새겼다.

이들 부부는 유명 스트리머의 온라인 콘테스트에 참가하기 위해 이 같은 일을 벌인 것으로 알려졌다.

아이 팔에 새겨진 문구인 ‘멜스트로이’는 760만명의 팔로워를 보유한 벨라루스 출신의 인터넷 방송인의 이름이다.

멜스트로이는 최근 카지노 관련 프로젝트를 가장 기괴하게 홍보하는 사람에게 4만5500 파운드(약 8700만원) 상당의 아파트를 증정하겠다고 공약했다.

아기의 어머니는 영상에서 “우리는 멜스트로이를 놀라게 할 방법으로 1살 아이에게 타투를 하기로 했다”며 “빚더미에 앉아 있어 아파트를 살 형편이 안된다. 이 콘테스트에서 꼭 우승하고 싶다”고 말했다.

해당 영상은 빠르게 온라인상에 전파되며 전 세계 누리꾼들의 공분을 샀다.

러시아의 온라인 검열 담당 기관인 ‘세이프 인터넷 리그’의 예카테리나 미줄리나 대표는 “아기가 울고 있는 장면이 명백히 담겨 있다”며 긴급 수사를 촉구했다. 이어 “타투가 실제인지 여부와 상관없이 이런 영상이 만들어졌다는 것 자체가 아동학대”라며 “절박한 사람들을 극단으로 내모는 온라인 문화의 폐해를 보여준다”고 밝혔다.