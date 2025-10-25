[헤럴드경제=최원혁 기자] 50대 남성이 1년여 동안 일곱 차례 아내를 독살하려다가 모두 실패하고 재판에 넘겨졌다.

23일(현지시간) dpa통신과 일간 빌트 등에 따르면 독일 밤베르크 지방법원은 살인미수 혐의로 기소된 A(56) 씨의 재판을 시작했다.

A씨는 지난 2023년 8월부터 지난해 12월 사이 아코니틴 등 맹독성 물질이 든 독초를 냉동피자에 넣는 등의 수법으로 동갑내기 아내를 살해하려 한 혐의를 받는다.

아내는 입원 치료를 받고 매번 살아났으나 중독 증상으로 심박동 조절기 삽입술을 받았다.

특히 지난해 12월 일곱 번째 독살 시도 때는 26세 아들도 독초를 넣은 피자를 먹고 목숨을 잃을 뻔했다.

검찰은 A씨가 ‘살인무기 투구꽃’ 등을 검색하고 직장 주소로 독초를 주문한 내역을 확인했다.

결국 A씨는 일곱 번째 범행 이후 애인과 함께 프랑스로 도주했다가 붙잡혔다. 그는 2022년 온라인으로 만난 애인과 새 삶을 꾸리려고 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

A씨는 이날 법정에서 판사가 가족관계를 묻자 “기혼입니다”라고 답했고 오른손에는 여전히 결혼반지를 끼고 있었다고 빌트는 전했다.

아내의 대리인은 “피해자가 남편과 여전히 관계를 유지하고 있다”며 “남편이 종신형을 받고 감옥에 갇히는 건 원하지 않는다”고 말했다.