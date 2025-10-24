[헤럴드경제=장연주 기자] 라면 등을 빨리 끓이기 위해 수돗물 온수를 넣어 음식을 조리하는 경우가 꽤 많다. 그런데, 온수를 음식에 사용하면 건강에 치명적일 수 있다는 경고가 나와 눈길을 끈다. 냉수와 달리 온수는 보일러나 온수 배관을 거쳐 나오는데, 이때 급수관 내부에 고여 있던 물이 흘러나올 수 있어 중금속이 섞일 위험이 높기때문이다.

세계보건기구(WHO)와 미국 환경보호청(EPA)는 수돗물을 마시거나 요리할 때 반드시 냉수를 사용할 것을 권고하고 있다. 이는 수돗물 온수와 냉수의 물이 흘러나오는 길이 다르기 때문이다.

냉수는 수도관을 통해 정수장에서 처리된 물이 가정까지 곧바로 공급되지만, 온수는 보일러나 온수기 배관을 거쳐 나온다. 이 과정에서 급수관 내부에 고여 있던 물이 흘러나올 수 있다.

물이 배관이나 보일러 탱크 등에 오래 머무르면서 ​구리, 납, 니켈, 철, 아연 등 ​중금속이 섞일 위험도 있다는 것.

특히 물 온도가 높을수록 납 용출량이 많아지고, 오래된 배관일수록 이 같은 위험은 커진다.

더욱이 이러한 중금속은 끓여도 제거되지 않기 때문에 주의가 필요하다. 수돗물 염소 소독 시 생성될 수 있는 발암물질인 트리할로메탄이나 박테리아 등은 끓이는 과정에서 충분히 제거되지만 중금속은 제거되지 않는다.

예컨데, 지난 2022년 서울 마포구 소재의 한 아파트의 온수에서 독성물질인 페놀이 음용수 기준치(리터당 0.0005mg) 이상 검출된 사례가 있다.

중금속은 체내에 축적되어 신경계, 신장, 간, 혈액, 호흡기 등에 손상을 야기하며, 발암물질로 작용할 수 있다. 어린이와 임산부에게는 특히 치명적이다.

납은 신경 발달 장애, 학습장애, 행동 문제, 신장 손상, 고혈압 등을 유발할 수 있으며, 어린이의 두뇌 발달에 큰 악영향을 끼친다.

또 수은은 중추신경계 손상, 기억력 감퇴, 손떨림, 시력 및 청력 저하, 신장 손상 등을 유발할 수 있으며 카드뮴은 신장 기능 저하, 골격 약화(이른 골다공증), 폐 손상, 암 발생 위험 증가 등의 문제를 일으킨다.

결국 수돗물 온수로 라면을 끓이거나 국물 요리를 하면 중금속을 그대로 섭취할 수 있는 만큼 주의가 요구된다.