[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 정동환(76)이 건강 이상설이 제기된 원로 배우 이순재(90)의 근황을 전하며 안타까운 마음을 전했다.

지난 23일 서울 중구 장충동 국립극장 해오름극장에서 열린 ‘2025 대한민국 대중문화예술상’ 시상식에서 정동환은 보관 문화훈장을 수훈했다.

정동환은 수상 소감으로 “7시간 반짜리 연극을 할 때마다 빠지지 않고 격려해 주신 분이 계셨다. 그분이 이 자리에 오시지 못한 게 안타깝다. 이순재 선생님이다”라며 “건강이 좋지 않으신 걸로 안다. 건강이 회복되시길 간절히 기원한다”고 말했다.

정동환이 언급한 인물은 올해 90세를 맞은 이순재다. 이순재는 지난해 말부터 건강 이상설에 휩싸였으며, 사실상 활동을 잠시 멈춘 상태다.

앞서 지난 8월 배우 박근형이 “좋은 상황은 아닌 것 같다”고 언급하면서 우려가 커졌으나, 이순재 측은 “고령으로 인한 근력 약화로 재활 치료 중일 뿐, 다른 이상은 없다”고 전했다.

이순재는 지난해 ‘2024 KBS 연기대상’에서 역대 최고령 수상자로 대상을 수상했으나, 당시 무대에 오르며 부축을 받아 걱정을 자아냈다. 이후 ‘한국PD대상’에도 참석 예정이었으나 건강 문제로 불참했고, 소속사 대표가 대신 무대에 올라 “현재 조금 아프시다. 많은 응원 부탁드린다”고 전한 바 있다.

1956년 데뷔한 이순재는 ‘허준’, ‘이산’, ‘거침없이 하이킥’ 등 수많은 명작에서 활약하며 한국 연극, 드라마의 산증인으로 불린다.