[헤럴드경제=민성기 기자] 경북 김천시 수돗물에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견돼 김천김밥축제 용수 공급에 비상이 걸렸다.

김천시는 지난 22일 황금정수장 정기 유충검사 과정에서 깔따구로 추정되는 유충 1마리가 발견됐다는 통보를 받고 즉시 역학조사에 착수했다고 24일 밝혔다.

역학조사반은 배수지 유출수와 공급라인 수도꼭지에서 추가 시료를 채취한 결과 또 다른 유충이 발견돼 국립생물자원관에 정밀 검사를 의뢰했으며, 결과는 이날 오후 나올 예정이다.

시는 이날 오전 긴급회의를 열고 유충 유입 경로를 조사하는 한편, 정수장 시설 전반의 위생관리 강화와 역세척 주기 단축, 공정별 모니터링, 염소 소독 강화 등 긴급 조치를 시행 중이다.

김천시 관계자는 “현재 시료에서 발견된 물질이 깔따구 유충으로 의심되는 상태로, 국립생물자원관에 시료 분석을 요청했다”며 “깔따구 유충으로 확인되는 경우 수돗물 직접 음용 중지 권고 등을 발표할 예정”이라고 말했다.

이 때문에 당장 25일 개막을 앞둔 김천김밥축제의 용수 공급에도 비상이 걸렸다.

김천김밥축제장의 조리용수로 수돗물을 사용할 예정이었지만, 깔따구 유충 의심 물질 발견으로 조리용수와 음용수 사용에 제동이 걸렸다.

이에 김천시는 16t 화물차 10대를 수배해 시중에 판매하는 500mL 생수 10만병과 2L 생수 3천명을 예비비로 긴급 구매해 김밥축제장부스에 긴급 배포할 계획이다.

이후 추가로 500mL 생수 10만병, 2L 생수 3천병을 추가로 배포할 예정이다.

김천김밥축제 관계자는 “깔따구 유충이 확인돼도 수돗물을 끓여서 사용하는 경우 인체에 무해하지만, 축제장을 방문하는 관람객들의 안전을 위해 음용수와 조리용수 모두 생수를 사용할 예정”이라고 말했다.