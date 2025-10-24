티켓 구매 65%는 2030…신규고객 비중 높아 100여 개 브랜드 연계 체험형 콘텐츠 주효

[헤럴드경제=강승연 기자] SSG닷컴은 첫 오프라인 팝업스토어 행사인 ‘美지엄(이하 미지엄)’을 성황리에 마쳤다고 24일 밝혔다.

지난 15일부터 5일간 서울 성수동에서 진행한 미지엄 행사에는 총 1만2000여명의 관람객이 방문했다. 하루 3회차로 나눠 입장 정원을 제한해 운영했음에도 성황을 이뤘다.

특히 이번 행사로 SSG닷컴은 2030 접점 확대와 신규 고객 유입 효과를 거뒀다. 티켓 구매 고객의 65%는 2030세대였고, 신규 고객과 6~12개월 이내 구매 이력이 없는 고객 비중도 50%를 넘어섰다. 행사 기간 쓱닷컴 순 방문자(UV)도 전년 동기 대비 10% 늘었다.

이 같은 성과에는 100여개에 달하는 단독·프리미엄 그로서리 및 뷰티 브랜드와 함께 마련한 체험형 콘텐츠가 주효했다. 참여 브랜드 중 49곳은 플랫폼 연계 팝업에 처음 진출하는 브랜드여서 고객 만족도를 더욱 높였다.

이번 행사는 SSG닷컴의 강점을 오프라인에 그대로 구현했다는 평가를 받았다. 이마트 신선식품을 강조한 ‘이마트몰 신선 라운지’, 셰프 협업 단독 상품 체험 공간 ‘고메 스트리트’, 프리미엄 뷰티 중심 ‘BEAUTY OF SSG’ 등이 대표적이다.

이마트몰 신선 라운지는 고객 반응이 특히 좋았던 공간으로 손꼽힌다. 선착순 신선식품 뽑기 이벤트는 매회 증정품을 추가로 투입해야 할 정도로 인기를 끌었다. 스타 셰프와 협업 단독 상품 중심으로 꾸며진 ‘고메 스트리트’에도 발길이 끊이지 않았다.

행사 참여 파트너사들의 만족도도 높았다. 웰니스 과자 브랜드 ‘것플렉스(GUTFLEX)’는 이번 행사로 쓱닷컴 상품 입점을 결정했다. 대체커피 브랜드 ‘산스(SANS)’는 행사를 홈카페 상품 개발·입점을 앞두고 고객 반응을 확인하는 창구로 활용했다.

미지엄은 브랜드사 신상품을 처음 선보이는 ‘데뷔 무대’ 역할도 했다. 신세계푸드가 박준서 명장과 함께 개발한 베이커리 신상품을, 스타벅스가 크리스마스 시즌 음료와 기획상품(MD)을 소개한 것이 대표적이다.

이번 행사는 모성 친화적인 운영으로도 호평 받았다. 수유실을 별도로 마련했으며, 미취학 아동은 무료로 동반 입장할 수 있도록 했다. 또 배리어 프리(Barrier free) 운영 정책으로 누구나 즐길 수 있는 페스타를 지향했다.

이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “이번 행사는 오프라인 경험을 온라인 유입으로 직접 연계했다는 점에서 의미가 크다”며 “온라인 단독 상품을 꾸준히 선보이는 한편, 이마트와의 상품·물류 시너지를 강화해 플랫폼 신뢰도를 지속 제고하겠다”고 말했다.