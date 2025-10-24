[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회 예산결산특별위원회는 22일부터 23일까지 이틀간 문경시 등 주요 사업 현장을 방문해 지역 현안을 확인했다.

이번 현지 확인은 오는 12월 예결위 2026년도 당초예산안 심사를 앞두고 지역사업 추진 상황을 점검하고 도민의 삶과 직결된 민생 현안에 대한 실질적인 정책 대안을 모색하기 위해 추진됐다.

문경의 대표 전통시장인 아자개장터를 방문해 상권 활성화 실태를 점검하고 상인들의 애로사항을 청취했다.

이어 가은 폐광지역 관광자원개발사업 예정지로 이동해 관광인프라 구축 계획을 보고받고 현장을 면밀히 살폈다.

사업장 방문에 이어 예결위원들은 경북도와 경북도교육청 관계자들로부터 2026년도 당초예산안 편성에 대한 보고를 받은 뒤 예산안 심사 방향을 두고 깊이 있는 논의를 이어갔다.

2026년도 당초예산안은 ‘지방자치법’ 제142조제1항에 따라 도지사와 교육감이 의회에 11월 11일까지 제출할 예정이며 제2차 정례회에서 상임위 예비심사를 거친 예산안은 예결위원회 심사 후 제3차 본회의(12월 10일)에서 최종 확정될 계획이다.

김대일 예결특위 위원장은 “예산은 도민의 삶을 개선하기 위한 실질적 수단이며 그 답은 현장에 있다”며 “앞으로도 현장 중심의 의정활동을 통해 예산이 도민의 복지와 지역 발전으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.