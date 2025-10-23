네이버지도, ‘실내 AR 내비게이션’ 출시 디지털 트윈, AI 비전 측위 기술력 집약 서울 코엑스서 우선 적용 전국 주요 랜드마크 구현한 플라잉뷰 3D도 공개

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 공간 서비스 경험 혁신에 박차를 가하고 있다.

네이버㈜는 GPS 없이도 실내 공간에서 네이버지도를 통해 정확한 길안내를 경험할 수 있는 ‘실내 AR 내비게이션’ 서비스를 정식 오픈했다고 23일 밝혔다.

이와 함께 국내 주요 랜드마크를 3차원으로 구현한 ‘플라잉뷰 3D’도 선보였다.

실내 AR 내비게이션은 GPS 신호가 닿지 않는 곳에서도 스마트폰 카메라만으로 이용자의 위치와 방향을 정확하게 인식해, AR로 길을 안내해주는 서비스다. 카메라로 주변을 스캔하면 목적지까지 이동 방향이 현실 공간 위에 직관적으로 표시돼, 대형 복합시설과 같이 복잡한 실내에서도 길을 헤매지 않고 쉽게 이동할 수 있는 것이 특징이다.

네이버는 이번 업데이트에서 실내 편의시설 UI도 개선했다. 이용자가 음식점, 카페뿐만 아니라 엘리베이터, 화장실, 안내데스크와 같은 편의시설을 한층 편리하게 탐색하면서, AR 길안내를 통해 목적지를 쉽게 찾아갈 수 있을 것으로 기대된다.

실내에서도 정교한 길안내를 제공하기 위해 네이버는 네이버랩스의 다양한 공간지능 기술을 접목해 서비스를 고도화했다. ▷3차원 공간 정보를 구축하는 디지털 트윈 기술 ▷카메라로 현재 위치를 정확히 인식하는 AI 비전 측위(Visual Localization) 기술이 대표적이다.

실내 AR 내비게이션은 코엑스에서 우선 만나볼 수 있다.

네이버지도는 이날 또 전국의 주요 랜드마크를 한층 생생하게 탐색할 수 있는 ‘플라잉뷰 3D’ 서비스도 선보였다. 플라잉뷰 3D는 경주 첨성대, 서울 코엑스, 인천 송도 센트럴파크, 전주 한옥마을, 부산 벡스코 등 10개 명소 주변에서 우선 만나볼 수 있다. 이를 통해 방한 외국인 관광객들도 네이버지도를 통해 한국의 주요 명소들을 현실감 있게 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

플라잉뷰 3D를 로딩하면 네이버랩스의 노블뷰 신세시스(NVS) 기술로 구현한 실감나는 영상도 경험할 수 있다. 네이버랩스의 노블뷰 신세시스는 이미지 학습만으로 3차원 공간을 구성하고 여러 각도에서 촬영한 듯한 영상을 생성하는 3D 비전 기술이다. 드론으로 촬영한 고해상도 항공 이미지와 네이버랩스 자체개발 매핑 장비 P1으로 촬영한 거리뷰 3D 이미지를 결합해, 3차원으로 구현된 랜드마크를 다양한 각도에서 현실감 있게 둘러볼 수 있다.

네이버지도 서비스를 총괄하는 최승락 부문장은 “지도와 공간지능 기술의 시너지가 무궁무진한 만큼, 네이버는 이용자에게 더 혁신적인 서비스 경험을 제공하기 위해 다양한 방안을 지속 모색해 나갈 것”이라고 말했다.