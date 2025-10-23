호남 최대 미술시장 ‘광주국제아트페어’ 23일 개막

11개국 94개 갤러리 105개 부스 운영 지역 갤러리 45곳 역대 최대 참여

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남 최대 미술시장인 ‘제16회 광주국제아트페어(아트:광주)’가 23일 김대중컨벤션센터 전시장 전관에서 개막식을 열고 26일까지 나흘간 일정에 들어갔다.

개막식에는 강기정 광주시장을 비롯해 국내외 갤러리 관계자, 작가, 시민 등 500여명이 참석해 축제 분위기를 더했다. 전시장을 찾은 관람객들은 국내외 거장 작가들의 작품과 청년작가들의 신선한 시도를 감상하며 미술의 다양성과 매력을 체험했다.

올해 ‘아트:광주’는 국내외 11개국 94개 갤러리가 참여해 총 105개 전시 부스에서 다채로운 현대미술 작품을 선보인다.

특히 광주지역 갤러리 45곳이 참여해 역대 최대 규모를 기록했으며, 이는 지역 미술시장 성장세를 반영하는 성과로 평가된다.

해외 갤러리 중 일본의 세이야 파인 아트(SEIYA FINE ART) 갤러리가 무라카미 다카시의 작품을, 스페인의 샹띠에 아트 갤러리(Chaiter Art Gallery)는 ‘콜롬비아의 피카소’로 불리는 듀반 로페즈의 작품을 전시해 눈길을 끌었다.

국내에서는 ‘선화랑’, ‘아트웍스파리서울’, ‘궁동화랑’, ‘예술공간 집’ 등이 참여해 김환기, 김창열, 백남준, 오지호 등 거장들의 작품과 이이남, 하루K 등 젊은 작가의 작품이 함께 선보였다.

올해 전시는 세 개의 특별전을 통해 미술의 세대 간 소통과 예술적 깊이를 조명한다.

‘거장의 숨결’ 전에서는 여수 출신 손상기 작가의 작품세계를 광주 최초로 조명하고, ‘프로포즈’ 전에는 지역 컬렉터가 소장한 쿠사마 야요이, 무라카미 다카시, 강용운 등 23인의 작품을 공개했다. 또 ‘라이징 스타’ 전에서는 공모를 통해 선정된 손지원, 정송희, 권예솔 등 청년작가들이 참여해 지역미술의 미래를 제시했다.

시민 참여형 프로그램도 다양하다. 전시장 곳곳에서는 컬렉터스 라운지·퍼블릭 라운지 등 휴식형 공간을 확대하고, 가족 단위 관람객을 위한 열쇠고리(키링)·직물(패브릭) 달력 제작 체험 부스를 무료 운영하는 등 시민 친화적 전시 환경을 조성했다.

올해 처음 도입된 VIP 티켓 제도는 전 기간 자유입장, 전용 라운지 이용, 전문 도슨트 투어 등 차별화된 혜택을 제공해 관람객이 깊이 있는 예술을 향유할 수 있도록 했다.

강기정 시장은 “아트:광주는 예술과 산업, 그리고 시민이 함께 만드는 문화의 장”이라며 “광주가 예술을 통해 도시의 미래를 디자인하고, 아시아 미술 교류의 중심으로 도약하길 바란다”고 말했다.