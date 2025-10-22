영일대해수욕장 인근 ‘노보텔’ 입점… MICE·해양관광 결합한 신성장 거점 구축 지역 고용 1,100명 창출, ‘복합해양레저관광도시’ 핵심사업 시동

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 영일대해수욕장 인근에 지상 26층 규모의 특급호텔을 건립하며 복합 해양레저 관광도시로 도약을 준비한다.

이번 프로젝트에는 글로벌 호텔 브랜드 ‘노보텔’이 입점하고, 포항국제전시컨벤션센터(POEX)와 연계한 MICE 산업 기반이 구축돼 포항을 ‘찾는 도시’에서 ‘머무는 도시’로 바꾸는 핵심 사업으로 주목받고 있다.

시는 21일 영일대해수욕장 공영주차장 부지(6,869㎡)를 활용한 도시개발사업의 우선협상대상자로 ‘포항오션포스트 컨소시엄’을 선정하고, 포항시 승격 이후 첫 특급호텔 건립을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 221개 객실, 연회장·회의실, 인피니티 풀, 스카이라운지 등 고급 편의시설을 갖춘 26층 규모 호텔로, 영일대해수욕장과는 ‘퐝퐝브리지’를 통해 연결돼 바다 위를 걷는 듯한 관광 동선을 제공한다.

주변에는 49층 랜드마크 주상복합과 공영주차장(317면)도 함께 조성돼, 영일대 일대가 포항의 새로운 해양관광 허브로 자리잡을 전망이다.

또한 내년 개관 예정인 POEX와 연계해 국제회의, 전시, 관광, 레저를 아우르는 MICE 산업 기반이 완성될 것으로 기대된다.

시는 연내 사업 협약 체결 후 2026년 특수목적법인(PFV) 설립, 2027년 착공을 목표로 행정 지원을 이어간다는 계획이다.

이번 개발로 건설단계 951명, 운영단계 198명 등 총 1,100여 명의 고용창출 효과가 예상되며, 지역 식음료·쇼핑·교통 등 관련 산업에도 긍정적인 파급효과가 기대된다.

시는 협약에 지역 인력 우선 채용, 지역기업 참여 확대, 환경·교통 영향 최소화 등 시민 체감형 상생 방안을 담을 예정이다.

포항시는 이번 프로젝트를 POEX–영일대–송도권을 잇는 관광벨트의 핵심축으로 삼고, 해상케이블카 재추진, 도심항공교통(UAM) 도입, 환호·송도지구 특급호텔 개발 등과 연계해 총 1조 3,500억 원 규모의 국비·민자사업을 단계적으로 추진할 계획이다.

포항시 관계자는 “이번 특급호텔 건립은 글로벌 브랜드 호텔을 통한 포항의 숙박·관광 경쟁력 강화의 상징적 사업”이라며, “해양관광과 레저, MICE 산업이 어우러진 복합 해양도시로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.