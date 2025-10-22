왕숙 도시첨단산업단지 중심 AI 산업클러스터 조성

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)가 22일 시청에서 대진대학교(총장 장석환)와 ‘AI 산업클러스터 조성을 위한 관·학 협력 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 왕숙 도시첨단산업단지 조성과 연계한 AI 산업생태계 구축을 통해 지역과 산업, 교육이 함께 성장하는 상생 발전의 기반을 마련하고자 추진했다.

협약식에는 주광덕 시장과 장석환 총장을 비롯해 관계 공무원 및 교직원 등 10여명이 참석해 협약의 의미를 공유하고, AI 산업클러스터 조성을 위한 상호 협력 방안을 논의했다.

협약을 통해 양 기관은 왕숙 도시첨단산업단지 중심의 AI 산업클러스터 조성을 위한 ▷정책 공동 개발 ▷인재 양성 및 교육 협력 ▷창업 및 산업 육성 기반 구축 ▷ 융합 인프라 및 클러스터 조성 등 9개 분야에서 협력을 추진하기로 했다.

시는 이번 협약을 계기로 왕숙 도시첨단산업단지를 중심으로 수도권 최고의 AI 산업 허브이자 경기 북부를 대표하는 미래 첨단산업 거점도시로 도약하기 위한 구체적인 실행 기반을 다져나갈 계획이다.

주광덕 시장은 “이번 협약은 행정과 교육의 경계를 넘어 남양주시의 미래 경쟁력을 높이는 중요한 첫걸음”이라며 “AI 기술을 매개로 산업과 인재, 행정이 긴밀히 협력해 지역의 산업·교육·행정이 유기적으로 연결되는 상생 모델을 구축하겠다”고 말했다.

이어 “왕숙 도시첨단산업단지를 중심으로 첨단산업 생태계를 조성해 지속가능한 자족도시로 성장하겠다”고 덧붙였다.