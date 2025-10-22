[헤럴드경제=강승연 기자] 글로벌 프리미엄 밀크티 브랜드 공차코리아는 통신사 SKT와 함께 ‘T 멤버십 고객 감사제’ 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 행사를 통해 공차의 인기 음료를 50% 할인된 가격으로 즐길 수 있다. 10월 30일까지 결제 시 T 멤버십 앱에서 매직 바코드를 직원에게 제시하면 된다. 단, 혜택은 최대 5000원까지 1인 1회 한도로 사용할 수 있다.

할인 혜택은 제조 음료에 한해 메뉴 선택 제한 없이 제공된다. 공차의 인기 음료는 물론, 최근 출시된 신메뉴에도 적용된다. 특히 가을 시즌에 새롭게 선보인 ‘붕어다냥’ 시리즈는 색다른 콘셉트와 비주얼로 고객들의 높은 호응이 기대된다.

‘붕어다냥’ 3종은 국민 간식 붕어빵을 공차만의 감각으로 재해석한 이색 신메뉴다. 초당 옥수수와 초코 등의 플레이버로 색다른 맛의 즐거움을 더했으며, 붕어 모양 쿠키를 폼에 찍어 먹는 ‘찍먹’ 요소와 아기자기한 비주얼로 눈길을 끈다.

공차코리아 관계자는 “이번 프로모션을 통해 더 많은 고객이 공차의 음료를 합리적인 가격에 경험하길 바란다”며 “앞으로도 즐거운 혜택과 차별화된 메뉴로 브랜드 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.