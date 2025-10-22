기존 고속열차 대비 103㎞/h 빨라…공기 저항 22%↓

[헤럴드경제=김영철 기자] 시속 453㎞ 속도로 달리는 세계에서 가장 빠른 고속열차가 중국에서 시험운행에 성공했다.

21일 중국중앙TV(CCTV)는 ‘상하이-충칭-청두’ 고속철도 노선에서 중국의 푸싱(复兴)호 CR450이 전날 최고 시속 453㎞의 속도로 시험운행을 완료했다고 보도했다.

중국의 기존 최고속 열차인 CR400(시속 350㎞)보다도 시속 103㎞ 빠르다.

주요국 고속열차로는 인도네시아 후시가 시속 350㎞, 프랑스 테제베(TGV)와 일본 신칸센이 시속 320㎞로 달린다. 우리나라 KTX산천은 시속 305㎞ 수준이다.

CR450이 정지 상태에서 시속 350㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4분40초로, 기존(6분20초)보다 100초 단축했다.

최고 속도에 도달하기까지 소요되는 에너지 소비량이나 소음, 제동 거리 등은 CR400과 비교해 증가하지 않았다. 시속 400㎞에서 객실 소음은 시속 70㎞로 달리는 일반 승용차와 비슷한 68dB(데시벨) 수준이다.

획기적으로 빨라진 열차 속도는 중국 최대 철도 건설회사인 관영 중처그룹(CRCC)이 관련 업체들과 공동개발한 영구 자석 동기식 견인모터의 강력한 동력 덕이다. 이 모터는 CR400에 탑재된 비동기식 견인 모터보다 변환 효율이 3% 이상 높은 것으로 알려졌다.

디자인을 바꿔 공기 저항을 22% 가량 줄인 것도 속도 개선에 한몫했다. CR450의 전면부는 15ｍ로 CR400 대비 2.5m 더 늘여 매끈하게 만들었고, 차체 높이는 20㎝ 낮췄다. 중량은 전체적으로 50t 줄였다.

CR450은 적격 성능 지표를 충족하고 60만㎞의 시험운행을 마친 뒤 상업운행을 시작한다. 중국철도과학원 관계자는 “아직 구체적인 정보는 없으나 내년에는 청두-충칭 중앙선에서 포괄적인 시험운행을 하게 될 것”이라고 설명했다.