인재양성 지원에 총 2억5000만원 지역아동센터 등 보육 인프라 개선

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나카드는 초록우산어린이재단, 신용카드사회공헌재단과 ‘하나로 연결된 아이들의 마음’ 사업을 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 저소득 가정 인재양성 지원과 지역아동센터 개보수를 골자로 한다.

우선 하나카드는 두 기관과 함께 올해 총 2억5000만원의 후원금을 바탕으로 학업을 비롯해 바이올린·사격·야구·미술·성악 등 다양한 분야의 인재 25명을 지원했다. 인재양성 사업은 지난 2022년부터 4년째 이어져 오고 있다. 이 사업을 통해 그간 69명이 선발돼 약 6억원을 지원했다.

지난해 선발된 정선고 사격부 이성현 군은 “개인장비 구입에 어려움이 있었는데 하나카드 인재양성사업의 지원으로 개인장비 구입이나 전지훈련, 대회 참가 등을 할 수 있게 돼 사격에 좀 더 집중할 수 있어 좋았다”고 말했다.

하나카드와 양 기관은 지역아동센터 개보수해 안전한 학습∙놀이 공간을 마련하는 데에도 힘쓰고 있다.

총 2억원 규모로 진행된 이번 사업은 경기 고양시, 인천시, 전남 여수시 2곳 등 총 4곳의 지역아동센터를 선정해 상반기 중 개보수작업을 마무리했다. 하나금융 임직원은 지난 5월 인천 청라 인근 지역아동센터를 직접 찾아 개보수작업을 함께 했다.

하나카드 관계자는 “저소득 가정 인재양성과 보육 인프라 개선은 미래를 준비하는 가장 확실한 투자이자 금융사가 사회에 기여할 수 있는 핵심 영역”이라며 “앞으로도 모두가 함께 성장할 수 있는 사회적 가치실현을 위한 걸음에 앞장설 계획”이라고 말했다.