포항-치바, 교류 협력 강화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자 경북 포항시의회(의장 김일만)는 22일 오전 의장실에서 치바시의회 한일친선의원연맹 소속 의원들과 치바경북도민회 회원들의 예방을 받고 환담을 가졌다.

이번 방문에는 전 치바시의회 의장인 나카지마 켄지 치바시의회 한일친선의원연맹 회장을 비롯해 정동일 치바경북도민회 회장 등 9명이 함께했으며, 양 도시간 교류 추진과 협력 강화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김일만 의장은 환영 인사말에서 “우리 포항과 치바시는 제철과 항만을 중심으로 발전해 온 비슷한 역사를 갖고 있다”며, “이번 만남을 계기로 두 도시가 다양한 분야에서 함께 배우고 성장해 나가길 기대한다”고 밝혔다.

이에 나카지마 켄지 단장은 “한일국교 정상화 60주년이 되는 해에 포항을 방문하게 돼 뜻깊다”며, “포항시와 치바시는 철강산업과 항만 등 유사한 면이 많아 앞으로도 다양한 교류가 이어지길 희망한다”고 화답했다.

정동일 회장도 “포항시와 치바시 간 교류에 도민회가 적극적으로 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

방문단 일행은 환담 후 의회홍보관과 본회의장 등 의회 시설을 둘러본 뒤 오찬 간담회를 갖고, 의회 차원의 실질적인 교류 방안에 대해 논의했다.