지난 20일부터 구 누리집에 탑재 … 유연하고 친숙한 상담 제공 복지·청소·교통·문화 등 생활 행정 전반에 걸친 정보 다뤄

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 지난 20일부터 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 한 누리집 챗봇 서비스를 본격 운영하고 있다고 밝혔다.

AI 챗봇은 구 누리집 메인화면 오른쪽 하단의 ‘디디미’ 아이콘을 클릭하면 이용할 수 있다. 복지·청소·세금·교통·문화 등 생활 행정 전반의 정보를 24시간 제공하는 디지털 민원창구로, 주민 누구나 별도의 로그인이나 설치 없이 간편하게 대화형 서비스를 이용할 수 있다.

이번에 도입된 챗봇은 단순한 키워드 검색을 넘어 문맥을 이해하고 자연스러운 대화가 가능한 생성형 AI 모델을 적용했다. 주민이 일상적인 표현으로 질문해도 즉시 답변을 받을 수 있어, 기존의 정형화된 민원 응답보다 훨씬 유연하고 친숙한 상담 환경을 제공한다.

이필형 동대문구청장은 “디지털 기술 발전에 맞춰 구민이 체감할 수 있는 스마트 행정서비스를 구현하고자 AI 챗봇을 도입했다”며“앞으로도 AI를 비롯한 첨단 기술을 행정 전반에 확대 적용해 구민에게 더욱 편리하고 신뢰받는 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

동대문구는 이미 지능형 CCTV, AI·IoT 기반 어르신 건강관리, 인공지능 교통안전시스템 등 다양한 AI 기술을 행정 현장에 도입해왔다. 구는 이번 챗봇 서비스 개시를 계기로 주민이 체감하는 스마트 행정 혁신을 한 단계 더 발전시킨다는 계획이다.