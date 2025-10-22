동대문구 수상스포츠 체험교육장 2025 시즌 마무리 행사 제1회 구청장배 카약대회와 함께 다채로운 수상 퍼포먼스·축하공연 열려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 31일 오후 1시부터 7시까지 이문수변공원 내 동대문구 수상스포츠 체험교육장에서 ‘제1회 동대문구청장배 카약대회 및 2025 수상스포츠 땡큐 페스타’를 개최한다.

이번 행사는 올 한 해 동안 동대문구 수상스포츠 체험교육장에 보내준 주민들의 성원에 보답하기 위해 마련된 자리로, 청소년 카약 선수단의 퍼레이드, 플라이보드 공연, 용선(드래곤보트) 퍼레이드 등 다채로운 수상스포츠 퍼포먼스가 펼쳐진다.

이와 함께 축하공연 및 각종 부대행사가 마련될 예정이다.

카약대회는 구민 누구나 참여 가능한 대회로, 모집 부문은 스탠드업 패들보드(SUP) 개인전, 카약 개인전·단체전(2인 1조)으로 진행된다.

참가 신청은 24일까지 QR코드를 통해 네이버폼으로 접수 가능하다. 자세한 사항은 동대문구청 체육진흥과로 문의하면 된다.

이필형 동대문구청장은 “올 한 해 동대문구 수상스포츠 체험교육장에 보내주신 여러분의 성원에 감사드린다”며 “이번 카약대회와 축제를 통해 지역사회에 활력을 불어넣고 주민 모두에게 건강하고 활기찬 여가의 즐거움을 선사하는 축제의 장이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “2026년도에도 많은 구민이 체험 교육장을 찾아 안전하고 즐거운 수상스포츠를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

동대문구 수상스포츠 체험교육장은 올해 5월 31일 개장해 10월 31일까지 운영된다. 서울시 최초 도심 속 하천 수변공원에 조성된 시설로 카약, SUP 등 다양한 종목을 안전하게 즐길 수 있는 공간이다. 지역 내 초·중·고 학생 및 장애인복지관 이용자 등 다양한 계층의 주민들이 참여해 생활체육 기반의 여가문화 확산과 수상스포츠 활성화에 기여해왔다.