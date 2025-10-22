[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 오는 25일 울진종합운동장에서 ‘제52회 울진군민 한마음 체육대회’를 개최한다.

이번 대회는 ‘화합하는 희망 울진, 하나 되는 행복 울진’을 슬로건으로, 관내 10개 읍·면 선수단과 관람객 등 3,000여 명이 참여해 화합과 소통의 시간을 가진다.

대회는 읍·면별 선수 입장식을 시작으로 체육 경기, 초청 가수 공연, 종합시상식 순으로 진행된다.

올해는 군악대의 힘찬 연주가 개막식 분위기를 한층 끌어올리고, 선수단 입장 행진이 생동감 있게 펼쳐질 예정이다.

대표 경기로는 단체줄넘기, 제기차기 등 4개 종목이 진행된다.

올해 새롭게 추가된 명랑경기와 어르신 경기는 세대별 참여를 확대한다. 명랑경기에는 풍선 꼬리밟기와 훌라후프 빨리 통과하기, 어르신 경기에는 박 터트리기와 공 굴리기 종목이 마련돼 모두가 함께 즐길 수 있다.

매년 호응을 얻는 읍·면별 입장식 퍼포먼스와 단체줄넘기 경연도 이어진다. 각 팀은 지역 특색을 살린 창의적인 구성으로 협동심과 단합력을 보여주며, 관중들의 응원을 한층 뜨겁게 만들 전망이다.

직장부 경기에는 울진군청, 울진교육지원청, 한수원 한울원자력본부, NH농협은행 울진군지부 등 4개 기관이 참여해 연합 달리기와 단체줄넘기를 진행한다. 이를 통해 협력과 화합의 의미를 더한다.

올해 체육대회는 일회용품 사용을 줄이고 다회용기를 적극 활용하는 친환경 축제로 진행된다. 울진의 깨끗한 자연을 지키는 의미를 담아 군민이 함께 만드는 지속 가능한 축제로 발돋움할 계획이다.

흥부 시장에서 운영되던 ‘흥부블루아트마켓’이 울진종합운동장으로 장소를 옮겨, 체육대회와 함께 다양한 문화·체험 프로그램을 선보인다. 볼거리와 즐길 거리가 풍성해, 축제의 장이 될 것으로 기대된다.

손병복 울진군수는 “이번 체육대회는 세대가 어우러져 소통하는 화합의 장이자, 군민 모두가 함께 즐기는 특별한 축제가 될 것”이라며 “가을의 풍요 속에서 다양한 경기와 볼거리를 즐기며 하루 동안 행복과 웃음이 가득하길 바란다”고 말했다.