[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 10월 21일 오후 6시 30분 마포중앙도서관 6층 마중홀에서 변화하는 교육과정과 복잡한 입시 제도로 어려움을 겪고 있는 지역 내 학생 및 학부모들에게 유용한 정보를 제공하기 위해 ‘2026학년도 고입설명회’를 개최했다.

이날 행사에는 지역 내 초‧중‧고 학생과 학부모 등 350여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

강연은 명지고등학교 장들림 진로전담교사가 맡아 ‘예비 고1을 위한 고교학점제의 이해와 실제’, 그리고 ‘2028학년도 변화된 대입전형에 따른 고교선택 가이드’를 주제로 진행됐다.

강의 후 이어진 질의응답 시간에는 “고교학점제에 맞춰 학교 선택 전략은 어떠한지” “과목 선택 시 유리한 조합이 무엇인지” 등 구체적인 질문이 쏟아지며 현장의 열기를 더했다.

박강수 마포구청장은 “2025년부터 전면 시행된 고교학점제는 학생 개개인의 적성과 진로에 따라 과목을 선택하고 자기주도적으로 학습해 나가는 큰 변화의 시작”이라며 “이번 설명회가 학생과 학부모에게 실질적인 도움이 되어 자신 있게 미래를 맞이하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

구는 앞으로도 정시 전략 설명회, 진로 컨설팅 등 다양한 교육 지원 프로그램을 운영해 학생들의 진학 준비를 돕고, 학부모와의 소통을 강화할 계획이다.