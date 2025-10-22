일본 비즈니스 메신저 시장 1위 라인 연동·현지화 설계 등 최적화

네이버클라우드는 유료 비즈니스 메신저 서비스 ‘라인웍스(한국 서비스명 네이버웍스)’를 대만에 출시한다고 22일 밝혔다. 글로벌 시장으로는 일본에 이어 두 번째다. 네이버클라우드는 향후 동남아 시장으로도 사업을 확장할 계획이다.

2016년 일본에서 처음 선보인 라인웍스는 2017년부터 8년 연속 일본 유료 업무용 메신저 시장 점유율 1위(후지키메라 종합연구소)를 기록했다. 영업·점포 등 외근 인력이 많은 일본 산업 구조에 맞추면서, 현장 근로자도 모바일 환경에서 쉽게 사용할 수 있도록 메시징 기반 올인원 애플리케이션으로 설계한 점이 주효했다는 것이 네이버클라우드의 설명이다.

대만 라인웍스는 라인과 연동할 수 있는 유일한 협업 도구다. 이를 통해 네이버클라우드는 사내외 커뮤니케이션 통합과 업무 효율을 높일 수 있는 최적의 비즈니스 설루션을 제공할 예정이다.

또 강력한 보안 시스템을 기반으로 라인·라인웍스 외부 사용자와 안전한 협업 환경을 지원한다. 파일·그룹 관리 등 기업 맞춤형 기능을 통해 업무 생산성과 관리 편의성도 높일 수 있다. 현지 개인정보보호법을 반영한 설계로 대만 달러(NTD) 결제 지원, 대만어(번체) 기반 고객지원·콘텐츠 제작 등 사용자 환경도 최적화됐다.

대만은 원격근무와 협업을 위한 서비스형소프트웨어(SaaS) 시장이 지속 성장 중이다. 이 중 ‘메시지’ 중심의 업무가 가장 활발하게 이뤄지고 있다. 업무 시 메신저를 사용하는 비중이 높음에도, 개인용 무료 메신저를 사용하는 경우가 많다. 이 때문에 기업 데이터 보안 및 업무 연속성 유지를 위해서라도 유료 협업 도구 도입이 필요하다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “대만은 일본과 유사한 산업 특성을 갖추면서도 성장 가능성이 높은 시장”이라며 “다양한 협업 도구 기능을 고도화해 대만을 포함한 동남아 시장에서 업무 도구로 자리매김할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

고재우 기자