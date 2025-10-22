한국 ‘들기름 김맛’…파키스탄은 매운맛 2종

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데웰푸드는 쌀로 만든 스낵 브랜드 ‘쌀로’의 신제품 ‘쌀로칩’을 한국과 파키스탄에서 출시했다고 22일 밝혔다.

국내에서는 ‘쌀로칩 들기름 김맛’을 선보였다. 고소하고 짭짤한 맛을 살렸으며 가볍고 바삭한 식감으로 먹는 재미를 더했다고 롯데웰푸드는 설명했다.

파키스탄에서는 ‘쌀로칩 플레이밍 핫’, ‘쌀로칩 스모크드 파프리카’을 내놨다. 파키스탄 최초의 쌀 스낵으로 현지에서 익숙한 향신료 풍미에 한국적인 매운맛을 더했다.

제품 포장에는 브랜드와 제품 이름을 한글 그대로 표기해 한국 문화와 음식에 관심이 많은 파키스탄 소비자에게 한국 과자 브랜드의 정체성을 강조했다.

이들 제품은 파키스탄 공장에서 생산된다. ‘쌀로’ 브랜드가 해외에서 생산되는 첫 사례다.

롯데웰푸드는 파키스탄에서 인플루언서 협업 캠페인, 대형 전광판 광고 등 다양한 마케팅 활동을 펼칠 계획이다.

롯데웰푸드는 2011년 파키스탄 제과기업 콜슨을 인수해 롯데 콜슨이라는 법인을 운영하고 있다. 롯데웰푸드 관계자는 “‘쌀로’가 쌀로 만든 K-스낵이라는 점을 앞세워 글로벌 소비자를 공략하겠다”고 말했다.