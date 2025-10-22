9월 말 44조원 적립…작년 말 대비 3.8조 늘어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 은행권에서 올해 3분기 누적 퇴직연금 적립금 증가 1위를 달성했다고 22일 밝혔다.

올해 9월 말 기준 하나은행의 퇴직연금 적립금은 총 44조1083억원이었다. 개인형퇴직연금(IRP)과 확정기여형(DC)이 각각 2조6583억원, 1조1586억원 증가하면서 지난해 말보다 3조8349억원 증가했다.

하나은행은 지난 2023년과 2024년 2년 연속 모든 금융권에서 퇴직연금 적립금 증가 1위를 기록한 데 이어 2025년에도 분기마다 은행권 적립금 증가 1위를 달성하고 있다고 강조했다.

또한 하나은행은 올해 3분기 DC 원리금비보장 부문 운용 수익률에서도 17.18%로 시중은행 1위를 기록했다.

하나은행은 이런 성과의 배경으로 대면과 비대면을 아우르는 하나은행만의 차별화된 고객 맞춤형 연금자산관리 서비스가 있다고 설명했다.

우선 하나은행은 지난 8월부터 연금 전문 컨설턴트가 상담 전용 차량과 함께 고객이 원하는 시간과 장소로 직접 찾아가는 ‘움직이는 연금 더드림 라운지’를 운영하고 있다. 영업점 방문이 어려운 원거리 소재 퇴직연금 고객에게 대면 상담을 제공하고 있다.

또한 지난 3월 금융권 최초로 AI(인공지능) 기반 ‘로보어드바이저 투자일임 서비스’를 개시했고, 4월에는 카카오톡을 통해 맞춤형 투자 포트폴리오를 제공하는 ‘하나 MP 구독서비스’를 출시했다.

하나은행 연금사업단 관계자는 “하나은행을 연금자산관리의 든든한 동반자로 선택해준 고객의 성원에 힘입어 퇴직연금 적립금 증가 1위를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 고객의 연금자산이 안정적이고 체계적으로 운용될 수 있는 맞춤형 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 오는 27일부터 11월 말까지 고객 퇴직연금 수익률 제고를 위한 ‘가을 빛 혜택! 연금 어썸 리워즈’ 행사를 진행한다. 하나은행 상품 전문가가 고른 ‘이달의 테마상품’을 매수하고 미션에 참여한 고객에게 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다.