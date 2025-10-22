판매한도 102만5000좌로 확대 일 잔액 200만원까지 최고 연4.0% 금리

KB국민은행과 삼성금융네트웍스의 통합 금융 플랫폼 모니모는 ‘모니모 KB 매일이자 통장’의 판매 한도를 102만5000좌까지 늘렸다고 22일 밝혔다.

‘모니모 KB 매일이자 통장’은 지난 4월 출시 이후 약 두 달 만에 판매 한도인 22만5000좌를 모두 소진했다. 이 후 금융당국의 혁신금융서비스 추가 승인을 받아 총 102만5000좌까지 판매가 가능해졌다.

해당 상품은 모니모 앱에서 개설 가능한 수시입출금통장으로 ‘매일 이자 받기’ 서비스를 통해 하루만 자금을 예치해도 일 단위로 이자를 지급받을 수 있다.

‘모니모 KB 매일이자 통장’은 일 잔액 200만원까지 최고 연 4.0%의 금리(기본이율 연 0.1%, 우대금리 최고 연 3.9%p)를 제공한다. 이 통장은 삼성카드∙삼성생명∙삼성화재 관련 자동이체 등록 등에 대한 우대금리를 제공하며, 모니모의 다양한 미션을 통해 적립한 전용 포인트 ‘모니머니’는 현금으로 자동 전환돼 추가 이자 혜택을 제공한다.

KB국민은행 관계자는 “모니모 KB 매일이자 통장 판매 한도 확대로 더 많은 고객들이 금융혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다”고 했다.

삼성금융네트웍스 관계자는 “조기 완판으로 가입하지 못하셨던 고객과 추가로 만나뵙게 돼 기쁘게 생각한다”고 말했다.