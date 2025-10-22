[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 지난 21일 서울노인복지센터에서 결식 우려 및 취약 계층 어르신들을 위한 무료 급식 봉사활동 ‘대우건설 데이(Day)’를 실시했다고 22일 밝혔다.

대우건설은 올해 ‘서울노인복지센터 무료 급식 지원 사업’을 대표 사회공헌활동으로 선정하고, 사업 재정적 후원을 위해 지난 4월 1억5000만원을 기부했다. 향후 3년 간 총 4억5000만원을 기부할 예정이다.

대우건설 임직원들은 4월부터 서울노인복지센터에서 월 2회 정기적으로 배식 봉사를 하고 있다. 지난 9월에는 서울특별시, 대한불교조계종사회복지재단과 함께 저소득 및 긴급지원이 필요한 무료 급식 지원 사업을 위한 업무 협약을 체결한 바 있다.

이날 진행된 ‘대우건설 Day’에는 김보현 대우건설 대표이사와 심상철 노동조합 위원장을 비롯, 임직원 55명이 자발적으로 참여했다. 봉사단은 급식 운영의 전 과정에 배치됐을 뿐 아니라 환경사회지배구조(ESG)를 실천할 수 있도록 구역을 나눠 환경 캠페인을 실시했다. 캠페인에 참가한 어르신께는 기념품으로 텀블러도 제공했다.

대우건설 관계자는 “임직원들이 정기적인 급식 봉사를 통해 어르신들께 따뜻한 한 끼 식사와 더불어 마음의 온정까지 전할 수 있어 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 지역사회의 든든한 이웃이자 책임 있는 사회 구성원으로서 지속적인 나눔과 봉사를 실천해 나가며 이를 통해 ESG경영을 확고히 해내가겠다”고 밝혔다.

대우건설은 서울노인복지센터 무료급식사업을 비롯해 헌혈 캠페인, 으쓱(ESG)투게더 기부챌린지 실시 등 임직원들이 직접 참여하는 참여형 사회공헌활동을 활발히 진행해오고 있다.