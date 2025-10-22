관광공사 포켓몬 아일랜드 방문 42.8% 증가

[헤럴드경제=함영훈 기자]한국관광공사(사장직무대행 서영충, 이하 ‘공사’)는 포켓몬 원더 아일랜드 in JEJU (Pokémon Wonder Island in JEJU, 이하 ‘포켓몬 원더 아일랜드’)의 누적 방문객이 10만 명을 돌파했다고 밝혔다.

‘포켓몬 원더 아일랜드’의 주요 프로그램은 ▷포켓몬 캐릭터 전시 및 오리지널 스토어(여미지식물원) ▷포켓몬 고(Pokémon GO) 스탬프 랠리(중문관광단지) ▷국내 최초 ‘포켓몬 런(Pokémon RUN)’ 등이다.

여미지식물원은 포켓몬 캐릭터가 살아 숨 쉬는 자연공간인 ‘포켓몬 그린가든’으로 변신했다.

천제연폭포 등 중문관광단지 곳곳에는 스마트폰을 들고 포켓몬 고를 즐기는 방문객이 눈에 띄게 늘었다.

특히, 중문골프장에서 진행된 ‘포켓몬 런’은 전 회차가 매진되었는데 참가자 4천여 명 중 50% 이상이 포켓몬 런을 위해 제주를 찾았다.

제주관광공사에 따르면, 10월 2일부터 12일까지 중문관광단지 방문객은 전년 같은 기간 대비 42.8% 증가했고, 소비지출액 또한 61.9% 급증한 것으로 나타났다.

지난해 추석 기간과 비교해도 일평균 소비지출액이 47.8% 증가하며 뚜렷한 지역경제 활성화 효과를 증명했다.

해당 프로젝트는 제주 관광 활성화를 위해 공사가 제주관광공사, 한국공항공사 제주공항, 중문관광단지협의회, ㈜포켓몬코리아 등과 함께 기획한 것으로 지난 10월 2일부터 오는 26일까지 운영된다.

한국관광공사 박정웅 제주지사장은 “이번 프로젝트를 통해 지역과 콘텐츠가 만났을 때 특별한 여행경험을 만들 수 있다는 것을 보여줬다”며, “공사는 앞으로도 특색 있는 지역 자원과 문화콘텐츠를 결합해 새로운 로컬여행을 선보이겠다”고 밝혔다.