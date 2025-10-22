[헤럴드경제=함영훈 기자] 가수 영탁의 기부 팬모임 ‘산탁클로스’가 홀로 사는 어르신들을 위해 따뜻한 식사 나눔 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 최근 충남 아산시 온양노인복지센터에서 열렸으며, 우양재단이 주관하고 산탁클로스가 후원하는 ‘영탁이가 드리는 사랑의 밥차’ 프로그램의 일환으로 진행됐다.

이날 행사에는 경제적 어려움이나 건강 문제로 인해 제대로 된 식사를 하기 힘든 어르신 약 60명이 참석해 따뜻한 한 끼를 함께 하며 훈훈한 시간을 가졌다.

식사 자리에 참석한 어르신들은 오랜만에 사람들과 눈을 마주 하고 이야기를 나누니 “나도 외롭지 않고 이웃들과 함께 살아가고 있구나” 라는 안도감을 느낀다고 입을 모았다.

식단은 어르신들의 입맛에 맞게 이천쌀밥, 쇠고기무국, 낙지볶음, 떡갈비, 오징어무침, 과일샐러드, 소시지볶음, 오색계절나물, 김치, 깍두기, 후식 등으로 차려져 영양과 맛을 모두 잡았다.

식사 후에는 영양만점 죽선물세트가 깜짝 선물로 전달되었다.

2021년 기부 팬모임 창단 이후 거의 한 달도 빠짐없이 지속적인 나눔 활동을 펼치고 있는 산탁클로스는 가수 영탁이 평소 팬들에게 가장 자주 하는 인사 중 하나인 ‘밥인사’에 담긴 사랑을 전한 행사라고 팬클럽측은 설명했다.

산탁클로스가 우양재단과 함께 전한 나눔만해도 지난해에는 조손가정에 먹거리꾸러미로 식재료 지원, 추석맞이 홀로 어르신께 선물세트 전달, 올해는 설맞이 효잔치, 지난 5월 내내 홀로 계신 어르신들 생신잔치 등이다.

우양재단 관계자는 “영탁 팬분들의 지속적이고 따뜻한 나눔이 어르신들의 마음에 밝은 미소와 좋은 에너지를 선물했다” 며 “본인들이 응원하는 최애가수를 닮아가는 이런 선한 영향력이 지역사회에 크나큰 변화를 이끌고 있다”고 팬덤 선행의 대표적인 사례로 손꼽았다.

이번 행사는 영탁의 노래 ‘주시고’(Duet with 김연자)의 가사처럼, 서로가 서로를 “성원해 주시고 이해해 주시고 또 아껴 주시고” 라는 메시지를 현실로 보여주는 자리였다고 산탁클로스측은 자평했다.

한편 영탁은 2025 영탁 단독 콘서트 “TAK SHOW 탁쇼4”로 전국투어를 진행 중이며 이번 주에는 10월 25일 26일 양일간의 안동공연이 펼쳐질 예정이다. 영탁은 ‘개는 훌륭하다’(KBS2 목 오후 9시 50분)의 메인 MC를 맡아 다채로운 재능을 선보이고 있다.