3년간 주차면 586면 확충·버스비 지원·돌봄카 운행… 주민 교통불편 해소 총력

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 도심 한복판 종로구는 지하철과 버스 노선이 뒤엉킨 교통의 중심지이자, 좁은 골목과 밀집된 주택가로 인해 주차난이 일상화된 지역이다.

정문헌 종로구청장은 “교통은 생활의 기본권”이라며 취임 직후부터 주민 불편을 해소하기 위한 ‘3대 교통 복지 정책’을 추진해왔다.

3년간 586면 주차 공간 확충… 골목 불편 해소

정 구청장이 가장 먼저 손을 댄 것은 ‘주차난’이다.

좁은 골목이 많은 구도심의 특성상 차량을 댈 곳이 마땅치 않아 주민들의 불만이 컸다. 이에 종로구는 최근 3년간 집중 투자로 총 586면의 주차면을 새로 확보했다.

지난 5월 문을 연 삼청제1공영주차장(178면)은 북촌·삼청동 일대의 고질적 주차난을 해소하며 큰 호응을 얻고 있다.

이달 30일 준공되는 창신소담공영주차장(176면)은 주차장과 함께 도서관, 청소년 문화의 집이 결합된 복합문화공간으로 조성된다.

다음달 준공 예정인 옥인동 공영주차장(90면)은 스크린 파크골프장, 다목적실, 옥상 운동장을 갖춘 생활체육 복합시설로 주민 건강증진에도 기여할 전망이다.

내년에는 신영동 공영주차장(14면)이 추가로 문을 연다. 이와 별도로 구는 민간 주차장과 협약을 맺어 11개소 128면을 개방, 한정된 공간 문제를 유연하게 풀고 있다.

버스는 공공재… 어르신·청년 교통비 지원

두 번째 정책은 버스교통비 지원 사업이다.

종로구는 지하철 노선이 동쪽에 편중돼 서부권 주민들의 버스 의존도가 높은 지역이다.

정 구청장은 “버스는 공공재”라는 철학 아래, 이달부터 어르신·청년·청소년·어린이에게 연간 최대 24만 원의 버스 교통비를 지원하는 제도를 시행했다.

지난 10일 기준 신청자는 2만4000여 명으로 주민 호응이 뜨겁다.

고갯길을 잇는 ‘돌봄카’… 어르신 이동권 보장

세 번째는 교통 소외지역을 위한 어르신 돌봄카 사업이다.

2023년 11월 운행을 시작한 돌봄카는 마을버스조차 오르기 힘든 창신동, 이화·충신동의 급경사 골목길을 오르내리며 어르신들의 발이 되고 있다.

일평균 196명이 이용할 정도로 반응이 좋으며, 한 어르신은 “다리가 불편해 병원에 못 갔는데 이제는 시장도 갈 수 있어 고맙다”고 전했다.

정문헌 구청장은 “종로구는 오랜 역사와 문화를 품은 도시지만, 동시에 시민의 삶을 가장 가까이에서 바꾸는 교통정책이 절실한 곳”이라며 “앞으로도 도시의 품격을 지키면서 주민의 이동권을 보장하는 ‘사람 중심 교통행정’을 강화하겠다”고 말했다.