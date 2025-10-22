[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경찰청은 대강당에서 제80주년 경찰의 날 기념식을 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 기념식은 ‘경찰 80년, 국민의 안전! 새로운 시작!’을 슬로건으로 기념영상 시청, 유공자 포상, 청장 인사말, 대구자치경찰위원장 축사, 대통령 치사 순으로 진행됐다.

유공자 포상에서는 치안정보과 강승진 경정이 근정포장을, 형사기동대장 권창현 총경이 대통령 표창을, 안보수사과 최진영 경감이 경찰청장 표창을, 형사과 신주희 경위가 대구경찰청장 표창을, 여성청소년과 이성희 경위가 자치경찰위원장 표창을 각각 수상했다.

또 대구경찰청 국제협력정책 자문협의회 황정협 회장이 행정안전부 장관 표창을, 대구경찰청 경찰발전협의회 손은경 회원이 경찰청장 감사장을 받았다.

김병우 청장은 “시민들이 원하는 바에 잘 응답하는 것이 우리의 영혼이자 방향임을 깊이 새기고 범죄자에게는 엄정 대응하고 사회적 약자의 목소리는 경청하는 등 주어진 공권력을 공정하게 사용할 것”이라고 말했다.