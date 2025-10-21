한화, PO 3차전서 삼성에 5-4 역전승 선발요원 문동주 6회 투입 ‘신의 한수’ 4이닝 2피안타 1볼넷 6탈삼진 무실점 한화, 19년만의 한국시리즈에 1승 남아

[헤럴드경제=조범자 기자] 프로야구 한화 이글스가 ‘대전 왕자’ 문동주의 눈부신 호투와 노시환의 재역전 홈런을 앞세워 19년 만의 한국시리즈 진출에 1승만을 남겨놨다.

한화는 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3승제) 3차전 삼성 라이온즈와 원정 경기에서 5-4로 짜릿한 역전승을 거뒀다.

안방에서 1승 뒤 1패를 안고 불안한 발걸음으로 대구로 향했던 한화는 적지에서 중요한 3차전을 잡고 2승 1패를 기록, 2006년 이후 19년 만의 한국시리즈 진출에 바짝 다가섰다.

역대 PO에서 1승 1패 후 3차전 승리팀이 KS에 진출한 확률은 53.3%다.

양팀의 4차전은 22일 오후 6시 30분 같은 장소에서 펼쳐진다. 원태인(삼성)과 정우주(한화)가 선발 맞대결을 펼친다.

선취점은 한화가 냈다. 4회초 채은성의 볼넷과 하주석의 2루타로 1-0을 만든 뒤 이도윤의 우전 적시타가 터져 2-0으로 달아났다.

한화의 리드는 오래가지 않았다. 3회까지 잘 던진 선발 류현진이 4회말 삼성에 난타 당하며 전세는 순식간에 뒤집혔다.

구자욱의 내야 안타와 르윈 디아즈의 볼넷으로 만든 1사 1, 2루에서 김영웅이 류현진의 초구 체인지업을 잡아당겨 오른쪽 담장을 넘기는 역전 3점 홈런을 폭발했다. 2사 후엔 김태훈이 또다시 류현진을 상대로 우월 솔로포를 두들겨 4-2로 점수 차를 벌렸다.

하지만 한화도 홈런으로 맞불을 놨다.

5회초 공격에서 1사 후 손아섭과 루이스 리베라토의 연속 2루타로 1점을 만회했고, 이어진 2사 3루에서 노시환이 삼성 선발 아리엘 후라도를 상대로 투런포를 터뜨렸다. 5-4로 재역전.

김경문 한화 감독은 6회말 수비 무사 1루에서 곧바로 선발 요원 문동주를 투입했다. 4차전을 위해 아끼지 않고 무조건 3차전을 잡겠다는 강력한 의지였다. 이는 ‘신의 한 수’가 됐다.

문동주는 6회 무사 1루에서 이재현과 김태훈을 연속 삼진으로 처리했고, 강민호를 내야 땅볼로 처리하고 이닝을 마쳤다.

7회 선두타자 대타 박병호에게 안타를 허용한 그는 2사 후 구자욱을 볼넷으로 내보낸 뒤 폭투까지 나와 2, 3루 역전 위기에 몰렸다. 다음 타자는 정규시즌 홈런왕 디아즈. 문동주는 파워 넘치는 투구로 정면 대결을 펼쳤고 중견수 뜬공으로 잡아내 이닝을 마쳤다.

8회에도 위기는 있었다. 선두타자 김영웅에게 안타를 맞고, 희생 번트로 1사 2루가 돼 동점 주자가 나간 상황에서 김태훈과 강민호를 연속 삼진으로 돌려세웠다.

9회에도 마운드에 올라간 문동주는 더욱 강력한 공을 뿌리며 삼성 타선을 무실점으로 틀어막고 5-4 승리를 지켰다.

문동주는 4이닝 2피안타 1볼넷 6탈삼진 무실점에 구원승을 챙기며 3차전 최우수선수(MVP) 주인공이 됐다.

김경문 한화 감독은 승리 후 “3차전이 승부처라고 생각해 모든 것을 쏟아붓겠다는 마음으로 경기에 임했다”며 “더그아웃에서 저도 긴장되는 경기였는데, 문동주가 너무 잘 던져서 흐뭇했다. 물어보니 선수 본인도 자신감 있게 괜찮다고 하더라”며 9회까지 마운드를 맡긴 배경을 설명했다.

안방에서 뼈아픈 패배를 당하고 벼랑 끝에 몰린 박진만 삼성 감독은 “류현진은 잘 공략했는데 문동주를 공략 못 한 게 아쉬운 경기”라면서도 “구자욱이 (2타수 2안타로) 살아나서 공격력은 정상 궤도에 올라갔다. 5차전이 열리는 대전으로 가려면 우리가 가진 모든 전력을 쏟아야 한다”고 말했다.