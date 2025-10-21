[헤럴드경제=나은정 기자] 경남 남해에서 10대 친딸을 폭행한 뒤 방치해 숨지게 한 혐의로 가수 겸 아나운서인 40대 여성이 구속기소됐다.

21일 창원지검 진주지청 형사2부(부장검사 이혜현)는 친딸(18)을 살해한 혐의(살인)로 어머니 A씨(40대)를 구속기소했다고 밝혔다.

조사에 따르면 A씨는 지난달 22일 남해군의 한 주거지에서 딸을 폭행한 뒤, 뜨거운 물을 부어 두피 열상과 화상 등을 입혔다. 이후 고통을 호소하는 딸을 이틀 이상 자신의 차량에 방치해 결국 사망에 이르게 한 것으로 드러났다.

A씨는 사건 당일 오후 5시쯤 숨진 딸을 남해군의 한 병원 응급실로 데려왔으나, 딸은 이미 사망한 상태였다. 의료진은 딸의 몸 곳곳에서 심한 멍과 상처를 발견하고 범죄를 의심해 경찰에 신고했다.

그러나 A씨는 딸이 아직 살아있다며 병원에서 난동을 부린 것으로 전해졌다. 병원 관계자는 “우리가 경찰에 신고하자 어머니가 계속 ‘살아 있다’며 이상한 소리를 했다”고 말했다.

A씨는 평소 경남 일대에서 가수 겸 아나운서로 활동하며 유튜브 채널도 운영해 온 것으로 알려졌다.

검찰 관계자는 “피고인에게 죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다”고 말했다.