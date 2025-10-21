중국 Gracetie사와 전략적 무역협약 체결

글로벌 프리미엄 화장품 제조기업 인트로케이(INTROK Co., Ltd)가 오는 2025년 APEC 정상회의를 앞두고 경주에서 개최된 ‘2025 한-APEC 비즈니스 파트너십’ 행사에 대한민국 대표 초청기업으로 공식 참여했다고 밝혔다.

이번 행사는 아시아ㆍ태평양 경제협력체(APEC) 회원국 간의 경제 협력 및 무역 확대를 목표로 하며, 인트로케이는 한국을 대표하는 혁신형 뷰티ㆍ바이오 기업으로서 초청받았다. 행사 현장에서 인트로케이는 중국 Gracetie사와 전략적 무역협약(MOU)을 체결하며, 양국 간 프리미엄 화장품 시장의 협력 기반을 강화했다.

인트로케이는 스템셀 기반 고기능성 화장품 개발을 통해 글로벌 시장에서 K-뷰티의 기술력과 감성을 동시에 인정받고 있으며, 이번 협약을 통해 아시아 시장 확장에 박차를 가할 예정이다.

인트로케이 크리스틴 박(Kristin Park, 박유리) 회장은 “이번 APEC 비즈니스 파트너십을 계기로 한국의 뷰티 산업이 세계 시장에서 한 단계 더 도약할 수 있는 발판을 마련하게 됐다”며 “인트로케이는 앞으로도 기술력과 품질로 글로벌 소비자들에게 신뢰받는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.