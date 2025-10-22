- 수요 높은 문화데이터 17종 및 신규 서비스 ‘문화발자국’ 소개, 데이터 상담 지원

한국문화정보원(원장 정운현, 이하 문정원)은 10월 16일(목), 서울 마포구 스탠포드 호텔 2층 그랜드볼룸에서 「2025년 문화빅데이터 플랫폼 데이터 설명회」를 성황리에 마쳤다.

이번 설명회는 문정원이 운영하는 문화빅데이터 플랫폼이 올해 말에 개방하는 신규 데이터의 활용을 촉진하고, 데이터 공급 및 수요기업 간 소통 활성화를 지원하기 위해 마련된 자리로, 데이터 수요기관 및 기업 관계자들이 다수 참석했다.

행사는 문화빅데이터 플랫폼의 신규 데이터 및 서비스 소개로 구성되었으며, 데이터를 제공하는 ㈜레드테이블, ㈜컨슈머인사이트, ㈜엘지유플러스, 삼성카드㈜ 관계자들이 직접 데이터를 소개하고 맞춤형 상담을 진행하여 수요기업이 데이터를 활용할 수 있도록 적극 지원했다.

문정원이 ㈜엘지유플러스, 삼성카드㈜와 협력하여 개발한 ‘문화발자국’은 문화시설의 방문 인구 및 소비 현황을 분석하여 문화체육관광부와 지자체 등의 문화데이터 기반 의사결정을 지원한다. 특히 데이터 분석에 익숙하지 않은 이용자도 손쉽게 활용할 수 있도록 AI 기반의 챗봇 서비스도 함께 제공할 예정이다.

한 참석자는 “문화빅데이터를 활용하여 새로운 사업이나 서비스, 협업 가능성 등을 고안할 수 있는 시간이었으며, 빅데이터 기반 기관·기업 간 연계 협업이 필요하다는 공감대도 형성됐다”고 평가했다.

문정원 문화빅데이터팀 이권수 팀장은 “이번 설명회는 문화데이터의 생산부터 거래·유통·활용에 이르는 데이터 생태계 조성 과정을 공유하고, 공공과 민간이 함께 협력 방안에 대해 얘기를 나누는 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 데이터 기반의 문화산업 발전을 위해, 유관 기관과 협력하고, 데이터 유통 및 활용에 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 신규 데이터 17종과 ‘문화발자국’은 오는 11월에 문화빅데이터 플랫폼 홈페이지에서 만나볼 수 있다.