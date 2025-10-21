지역 곳곳에 설치된 1119개 방범용 비상벨 상시 가동 중 비상벨 누르면 관제센터 직원과 연결돼, 긴급상황엔 경찰 즉시 출동 공중화장실에도 360개 비상벨 설치‧운영 중, 구민안전 최우선

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 비상벨 설치‧운영으로 범죄예방과 생활안전에 힘쓰고 있다.

비상벨은 범죄 또는 응급상황 발생 시 버튼을 눌러 신속하게 도움을 요청할 수 있는 장치다.

구는 올해도 17개의 방범용 비상벨을 추가 설치, 총 1119개의 비상벨을 운영한다. ▲생활방범 730개 ▲공원 163개 ▲어린이 보호구역 147개 ▲시설방범 79개로 거리 곳곳에서 구민의 안전을 챙기고 있다.

노란색 비상벨 버튼을 누르면 시시티브이 관제센터로 연결돼 관제원과 실시간으로 음성통화를 하게 된다. 통화자 위치와 주변이 관제센터 모니터에 영상으로 자동 표시된다. 경찰이 24시간 상시 근무하고 있어 긴급상황에는 인근 순찰차를 타고 즉시 현장으로 출동한다. 수상한 사람이 쫓아오거나 안전에 위협을 느끼는 등 위급한 상황에 이용하면 된다.

공중화장실에도 비상벨을 운영하고 있다. 40여 곳의 공중화장실에 360여 개의 비상벨은 인근 지구대와 연결, 생활 속 안전지킴이 역할을 톡톡히 하고 있다.

김경호 광진구청장은 “비상벨은 범죄를 예방하고 위급상황으로부터 신속히 구민을 보호할 수 있는 안전장치다. 매년 지속적으로 시시티브이와 함께 비상벨을 확충하고 있다. 긴급한 상황에 생길 경우 비상벨을 사용하시길 바란다”며 “앞으로도 체계적, 선제적인 안전관리로 구민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 스마트 안전도시 만들기에 앞장서겠다”고 말했다.