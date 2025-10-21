작년 192위→33위…159계단 ‘껑충’
국내 기업 유일 100대 기업 포함
日 토요타 제치고 亞 완성차 1위
현대자동차가 미국의 시사 주간지 타임이 최근 발표한 ‘2025 세계 최고 기업’ 평가에서 국내 기업 중 가장 높은 순위를 기록했다. 상위 100대 기업에 포함된 국내 기업은 현대차가 유일하다.
21일 타임과 업계 등에 따르면 현대차는 ▷임직원 만족도 ▷기업성장률 ▷환경·사회·지배구조(ESG) 등을 토대로 올해 33위에 올랐다. 작년 192위에서 159계단 상승한 것으로, 일본 토요타(48위)를 제치고 아시아 완성차 업체 가운데 가장 높은 순위를 차지했다.
타임지는 최고의 성과를 창출하는 전 세계 기업을 평가하기 위해 글로벌 데이터 및 비즈니스 정보 플랫폼 기업인 독일 스태티스타와 함께 지난 2023년부터 세계 최고 기업 1000개를 선정해오고 있다.
전 세계 20만명 이상을 대상으로 실시한 설문 데이터 기반 임직원 만족도, 스태티스타의 매출 데이터베이스를 활용한 최근 3년간의 기업 성장 데이터, 스태티스타의 ESG 종합 지수 등을 수집·평가한 후 세 부문의 점수를 같은 비율로 합산해 순위를 매기고 있다.
현대차의 가파른 순위 상승은 글로벌 임직원 만족도, 지속적인 매출 성장, 그리고 탄소 감축 및 인권 정책을 포함한 ESG에 대한 지속적인 노력이 영향을 끼친 것으로 분석된다.
현대차그룹이 매년 시행하는 임직원 업무 만족도 조사에서 현대차는 2024년 역대 조사 결과 중 가장 높은 79.4점을 기록했다. 자발적 이직률은 0.39%로 국내 기업 가운데 가장 낮은 수준을 나타냈다.
최근 3년간 실적 면에서도 뚜렷한 성장세를 보였다. 2022년 142조원이었던 매출은 지난해 175조원을 기록하며 약 23% 증가했고, 영업이익은 같은 기간 9조8000억원에서 14조2000억원으로 약 45% 확대됐다.
아울러 이번 조사에서 전체 1위는 엔비디아가 차지했으며, 마이크로소프트(MS)가 2위로 뒤를 이었다. 이는 최근 기업 가치와 경쟁력의 핵심 지표로 AI(인공지능) 기술 역량이 부각되면서 관련 기업들이 강세를 보인 결과로 풀이된다. 서재근 기자
likehyo85@heraldcorp.com