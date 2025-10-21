[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 사우디 전략 협력사들과 업무협약(MOU)을 맺고 수행 중인 플랜트 프로젝트에 대한 상호 협력을 강화하기로 합의했다고 21일 밝혔다.

현대건설은 지난 20일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 이한우 현대건설 대표이사 등 주요 경영진과 사우디 전략 협력사 주요 인사들이 참석한 가운데 이같은 내용의 MOU를 맺었다.

현대건설이 MOU를 체결한 협력사는 ▷히타치에너지 초고압 가스절연개폐장치(KSA) ▷플로우서브 알루사이드(펌프설비) ▷요코가와 사우디(분석기) ▷레다 해저드 컨트롤(방화·안전 및 보안 설루션) ▷산업용 밸브(AVK SVM) ▷페트라(냉난방공조설비) ▷사우디 디젤(디젤 발전기) 등 플랜트 핵심 기자재 공급사 7곳이다.

현대건설은 사우디 정부의 ‘비전 2030’ 핵심 인프라 사업 외에도 아람코의 중장기 성장 프로젝트 나맷(Namaat) 프로그램의 건설 설계·조달·시공(EPC)부문 파트너사로 중동 지역에서 다양한 프로젝트를 수행 중이다. 중장기적으로 발주가 예상되는 대형 석유화학 플랜트 사업의 경우, 시장 특수성을 반영한 현지화 전략이 필요하다는 판단에 따라 지난해부터 사우디 전략 협력사를 선정해왔다.

이번 MOU도 ‘사우디 전략 협력사 파트너십 프로그램’의 일환으로 실시됐다. 현대건설은 7개 협력사의 경영진을 국내로 초청해 경영층 면담, 만찬 행사, 주요 시설 및 K-문화 체험 등의 일정을 마련해 신뢰 및 유대 강화에 힘쓰고 있다.

현대건설 관계자는 “이번 사우디 전략 협력사 파트너십 프로그램은 현대건설의 우수 협력사 제도인 ‘H-프라임 리더스’를 해외 기업으로까지 확대해 글로벌 동반성장 체계를 구축하는 첫 번째 시도”라며 “향후에도 현지 특성에 맞는 뛰어난 실적과 역량을 보유한 유력 기업과의 파트너십을 강화해 글로벌 리스크를 선제적으로 관리하는 한편 해외시장 공략을 보다 가속할 방침”이라고 밝혔다.