온 가족이 즐길 수 있는 무료 피크닉 가수 김수찬·홍서범·홍자·서향 등 출연

‘파주페이 페스타 2025’가 오는 10월 25일 오전 11시부터 오후 7시까지 파주시 운정중앙공원 일원에서 펼쳐진다.

먼저 공원 산책로 일대에는 파주페이 가맹점 소상공인들이 지역 특산물과 수공예품, 로컬 브랜드 등을 전시·판매하는 ‘동네장터’가 들어선다. 또한 파주페이 사용체험 및 정책과 관련해 알아보는 ‘파주페이 홍보관’, 이벤트 운영 및 의료본부가 설치되는 ‘행복센터’, 핑거푸드와 로컬푸드 특화메뉴를 즐길 수 있는 ‘먹거리길’, 각종 공예와 캘리그라피 등을 체험하고 룰렛·보드게임 등을 즐길 수 있는 ‘놀이터’가 동시에 마련된다.

메인 행사인 ‘파주페이 콘서트’는 특설무대 위에서 펼쳐진다. 가족과 함께하는 피크닉을 콘셉트로 재즈·발라드 공연과 유명 가수가 초청돼 시민을 위한 라이브 무대를 마련한다.

개막식에 앞선 사전 공연에는 버블·벌룬매직쇼, 춤담&소울프렌즈의 뮤지컬 및 k-pop 댄스, 파주시 홍보대사이자 트로트가수 서향의 노래가 이어진다. 이어 인기 가수 김수찬과 홍서범, 홍자가 차례로 무대를 뜨겁게 달굴 예정이다.

한편, 파주페이 페스타는 파주시가 지역 소상공인과 파주시민들을 위해 마련한 상생의 공간으로써 파주시민 누구나 무료로 참여할 수 있는 열린공연으로 준비됐다.