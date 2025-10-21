- 인천 아파트 전세 매물, 6개월 전 대비 33.7% 급감에 “내 집 마련 나서자” 분위기 확산

- 10.15 부동산 대책 비켜가며 수도권 수요층 유입 전망돼 새 아파트 관심은 더욱 높아져

인천 부동산 시장이 전세 품귀 현상에 직면하면서 새 아파트에 대한 수요자들의 관심이 높아지고 있다.

실제 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 10월 21일 기준 인천 아파트 전세 매물은 3,893건으로, 6개월 전(5.863건)보다 33.7% 감소한 것으로 나타났다. 이처럼 전세 매물이 빠르게 줄어들면서, “차라리 내 집 마련에 나서자”는 인식이 확산되고 있다는 분석이다.

이러한 흐름 속 인천은 신규 입주 물량마저 줄어들고 있어 새 아파트를 찾는 수요층의 움직임은 더욱 바빠지고 있다. 실제 부동산R114 자료에 따르면 인천은 지난해 2만8,588세대가 입주했으나, 올해 입주 물량(예정 포함)은 2만252세대로 29.1% 감소했다. 이 감소세는 앞으로도 이어져 ▲2026년 1만6,819세대 ▲2027년 1만5,388세대 ▲2028년 1만4,817세대로 줄어들 예정이다.

그런 가운데 지난 15일에는 정부가 ‘긴급 가계부채 점검 회의’를 열고 규제지역·토지거래허가구역 확대와 추가 대출 규제를 담은 10.15 부동산 대책을 발표하면서, 인천 새 아파트에 대한 수요층의 관심은 더욱 커지는 분위기다.

인천의 경우 이번에 발표된 정부의 규제를 모두 비켜가게 되면서, 수도권 실수요층이 내 집 마련을 위해 대출·청약 등 규제 부담이 낮은 인천으로 눈을 돌리고 있어서다.

한 업계 관계자는 “특히 이번 부동산 대책을 통해 규제를 비켜간 인천은 규제 반사이익에 따른 풍선효과 기대감까지 더해지면서, 수요층의 관심은 더욱 크게 이어지고 있다”고 전했다.

이러한 상황 속 인천에서는 BS한양이 10월 중 미추홀구 용현학익지구 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 ‘인하대역 수자인 로이센트’의 공급을 예고해 이목이 집중되고 있다.

BS한양의 인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개동, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대) 규모의 대단지로 조성된다.

단지는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용 가능한 역세권 단지로 우수한 교통망을 갖춘 것이 가장 큰 특징이다. 또 인근에 위치한 송도역에는 인천발KTX가 2026년 개통이 예정돼 있으며, 월곶-판교선도 2029년 개통될 예정이다. 또한, 현재 추진 중인 GTX-B 청학역이 개통되면 서울까지의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

인하대역 수자인 로이센트는 입주와 동시에 완성된 생활인프라도 누릴 수 있다. 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 대형마트, CGV 등을 도보로 이용할 수 있으며, 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 더불어, 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초와 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고를 모두 도보로 이용할 수 있는 우수한 교육환경까지 갖춰 실거주 만족도가 높을 전망이다.

또한 이번 인하대역 수자인 로이센트는 전국에 약 23만호를 공급한 BS한양의 주택 브랜드 ‘수자인(SUJAIN)’ 20주년 기념작으로, 이러한 상징성에 걸맞은 상품설계를 강화할 예정이라는 점에서도 기대를 모은다.

BS한양은 이에 맞춰, 단지 펫네임도 프랑스어로 왕을 뜻하는 ‘ROI’와 중심을 뜻하는 ‘CENTER’를 결합한 ‘ROICENT’(로이센트)로 지었으며, 랜드마크동 커튼월룩 적용과 전 세대 선호도 높은 판상형 4Bay 구조(일반분양 기준) 등 특화설계를 적용할 예정이다.

한편, 인하대역 수자인 로이센트는 현재 관심고객등록 이벤트를 진행 중으로 홈페이지를 통해 관심고객등록을 한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 100명을 선정하여 스타벅스 아메리카노를 증정하고 있다.

단지의 견본주택은 사업지와 맞붙은 인천광역시 미추홀구 용현동에 위치하며, 10월 중 오픈 예정이다. 전화문의 및 홈페이지 방문을 통해서도 관련 정보를 확인할 수 있다.