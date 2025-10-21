학원·병원/약국·여가생활·쇼핑 5% 할인 12월까지 연회비 캐시백 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나카드는 새마을금고중앙회와 다섯 번째 PLCC 상품인 ‘MG+ W 하나카드’를 21일 출시했다고 밝혔다.

신규 출시되는 ‘MG+ W 하나카드’는 몸과 마음 모두 건강한 삶을 추구하는 4050세대 손님을 타깃으로, ▷학원 ▷병원/약국 ▷여가생활 ▷쇼핑에서 5% 할인 서비스를 제공할 예정이다.

학원 영역의 경우 입시/보습·외국어·예체능계열·자동차운전학원 업종 등에서, 병원/약국 영역의 경우 종합병원·일반병원·동물병원·치과·내과·소아과·산부인과·한의원·약국 업종 등에서 5% 할인을 제공한다. 여가생활 영역의 경우 골프장·당구장·헬스클럽·헤어샵 업종 등에서, 쇼핑 영역의 경우 홈쇼핑·이마트·롯데마트·홈플러스·올리브영·다이소에서 할인해준다. 지난달 이용실적 30만원·60만원·100만원 이상 시 통합할인한도 1만원·2만원·4만원이 적용된다.

다양한 영역에서 월 최대 4만원 할인을 받을 수 있으며, 특히 할인 받은 결제 건도 이용 실적에 포함돼 실적 조건 충족 부담을 낮춘 것이 ‘MG+ W 하나카드’의 강점 중 하나다.

‘MG+ W 하나카드’ 연회비는 국내외겸용 1만9000원이고, 새마을금고 출자회원이 10만원 이상 이용했을 경우 연회비를 캐시백해주는 프로모션을 2025년 12월까지 진행한다. 이 카드는 MG새마을금고 영업점 및 홈페이지를 통해 발급 가능하다.

하나카드 관계자는 “’MG+ W 하나카드’의 W는 웰니스(WELLNESS)를 의미하며, 풍요롭고 활력있는 삶을 실현하는 것을 의미한다”며 “꼭 필요한 소비영역에서 혜택을 제공하는 만큼 폭넓은 고객층의 만족도를 높이는데 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.