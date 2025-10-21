스카이벤처스(대표 이진웅)는 인공지능 시대의 새로운 브랜드 최적화 솔루션 ‘GEO 서비스(서비스명 GENOME)’를 공식 출시했다고 밝혔다. 이 서비스는 기업의 브랜드·제품·인물 정보가 전 세계 인공지능 언어모델(LLM) 생태계에서 정확하고 긍정적으로 인식되도록 최적화하는 AI 기반 브랜딩 최적화 서비스이다.

스카이벤처스의 GENOME은 AI 시대에 맞는 새로운 PR 패러다임을 제시한다. 기존의 SEO(Search Engine Optimization) 개념을 넘어, AEO(Answer Engine Optimization) 및 GEO(Generative Engine Optimization) 라는 영역을 커버 할 것이라고 밝혔다.

AEO가 AI가 질문에 ‘정확한 답’을 제공하도록 돕는 기술이라면, GEO는 AI가 새로운 콘텐츠를 생성할 때 브랜드가 자연스럽게 포함되도록 만드는 기술이다. 즉, 단순한 검색 노출을 넘어, AI 대화 속에서 브랜드가 기억되고 언급되는 설계하는 것이다.

이진웅 대표는 “과거에는 정보를 얻기 위해 키워드를 입력하고 수많은 웹페이지를 탐색해야 했다면, 이제는 고객이 질문을 던지고 AI가 즉시 답을 제공하는 ‘질문 중심(Question & Answering)’의 정보 시대가 열렸다”며 “검색 중심에서 대화 중심으로 이동하는 지금, 고객 퍼널은 희미해지고 퍼포먼스 효율이 떨어지고 있다.

이에 새로운 접근의 마케팅 패러다임을 제시하고자 GEO 서비스를 런칭했다”고 밝혔다.

스카이벤처스는 GENOME을 통해 단순히 질문과 답변을 넘어서, AI가 개인 맞춤형 큐레이션과 결제까지 연결하는 초개인화 커머스 시대 도래할것을 대비하며, 이를 위해 각 브랜드별로 AI에 최적화된 답변 데이터 구조를 설계해, 소비자에게 브랜드 중심의 답변을 제공하는 시스템을 구축하겠다고 밝혔다.

GEO 서비스 GENOME은 ChatGPT, 구글 제미나이(Gemini), 앤스로픽 클로드(Claude), 퍼플렉시티(Perplexity) 등 주요 글로벌 AI 챗봇 플랫폼에서 브랜드별 ‘AI 대화 내 존재감(Brand Presence)’을 극대화한다. 예를 들어,“한국에 가서 꼭 해봐야 할 것?”, “한국에서 꼭 먹어봐야 할 음식?”과 같은 글로벌 질문이나, “○○동 임플란트 잘하는 치과 알려줘”, “○○동 데이트 장소 추천해줘” 등의 로컬 질문에서도 해당 브랜드가 대표 답변으로 등장하도록 최적화하는 것이 목표다.

또한 GENOME은, AI 학습 패턴 분석, 노출도 추적 및 리포팅, AI 기반 자동 콘텐츠 생성, 위키데이터·뉴스·오픈웹 콘텐츠 구조화 국가별 AI 인식 지수(GEO Index) 관리 등을 통해 AI 생태계 전반에서의 브랜드 존재감 관리를 지원한다.

이진웅 대표는 “이제 브랜드 경쟁은 소비자의 검색창이 아니라 AI의 대화창 안에서 벌어질 것”이라며 “GENOME은 기업이 글로벌 AI 생태계 속에서 ‘대표 브랜드’로 자리 잡도록 돕는 첫 번째 툴이 될 것”이라고 강조했다.

한편, 스카이벤처스는 이번 GEO 서비스 론칭을 시작으로, 2026년 상반기까지 상장사 및 주요 프랜차이즈 기업을 대상으로 ‘AI 브랜드 데이터베이스 구축 프로젝트’를 추진할 계획이다.