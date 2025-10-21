- 대전 북부권 교통망 획기적 개선 기대… 4.5톤 이상 차량은 이용 불가

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 경부고속도로 서울방향 상행선 중 신탄진휴게소 내 설치된 상서 하이패스 나들목(IC)을 23일 오후 14시부터 본격 개통한다.

이번 상서 하이패스IC는 대전시가 한국도로공사와 협약을 맺고 지난 2023년 11월에 착공했으며 총사업비는 약 62억원으로 대전시와 한국도로공사가 각각 절반씩 부담했다.

상서 하이패스IC 개통으로 대전 북부권 지역 주민들의 고속도로 진출입 시간의 단축과 신탄진IC에 집중되던 교통량이 분산되면서, 지역 내 정체 구간 완화 효과도 예상된다.

특히, 산업단지 및 물류시설이 밀집한 북부권 특성상, 물류 차량의 이동 효율성 향상과 함께 기업 활동 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.

대전시 관계자는 “상서 하이패스IC는 단순한 도로시설을 넘어 북부권 지역 발전의 새로운 동력이 될 것”이라며, “추후 인접한 회덕IC가 개통되면 그 효과는 크게 상승될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 하이패스IC는 하이패스 전용 시설로 운영되며, 4.5톤 이상 차량은 이용이 불가하다.