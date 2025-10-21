중국 전체 원유 수입의 17.5% 러시아산 “트럼프와 APEC회담 앞둔 中, 저항적 행위”

[헤럴드경제=도현정 기자]대두는 철저히 반미(反美)를 견지하고, 원유는 친(親)러 기조를 강화한다. 올해 들어 중국이 무역에서 보여주는 기조다. 이는 중국과 무역전쟁을 벌이고 있는 미국의 ‘아픈 곳만 때리는’ 전략이다.

홍콩 매체인 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 미국이 주요 경제국들을 대상으로 러시아산 에너지 의존도를 낮추도록 압박하는 와중에도 중국의 러시아산 원유 수입은 증가했다고 20일(현지시간) 보도했다.

20일 발표된 세관 상세 기록에 따르면 중국은 지난달 러시아로부터 829만t의 원유를 수입했다. 이는 전월보다 4.3%증가한 물량으로, 중국 전체 원유 수입의 17.5%를 차지한다. 러시아는 유럽 등 다른 지역이 등을 돌리는 상황에서도 중국의 최대 원유 공급국 지위를 공고히했다. 중국은 러시아로부터의 액화천연가스(LNG) 수입도 늘렸다. 지난달까지 러시아산 LNG 수입은 전년 동기보다 1.9%의 소폭 증가를 기록했다.

이를 두고 중국이 미국을 상대로 ‘압박에 굴하지 않는다’는 메시지를 보내는 것이란 해석이 나온다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 쉬톈천 선임 이코노미스트는 “러시아산 원유 구매 증가는 미국과의 회담을 앞둔 중국의 ‘저항적 행위(act of defiance)’일 수 있다”고 분석했다. 그는 “예를 들어 트럼프가 중국에 대한 모든 관세를 철폐하고 중국 기업에 대한 제재를 해제할 의향이 있지 않는 한, 중국이 러시아산 원유를 포기할 이유를 찾기 어렵다”고 덧붙였다.

미국은 러시아·우크라이나 전쟁 종식을 위해 러시아산 에너지를 불매해야 한다고 주요 경제국들에 요구해왔다. 트럼프 미국 대통령은 지난달 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 “러시아가 전쟁을 수행하는 데 필요한 자금을 유럽이 지원하고 있다”며 유럽의 러시아 가스 구매를 비판했다. 주요 러시아 원유 수입국인 인도는 ‘관세 폭탄’이라는 사실상의 ‘제재’를 받아, 미국과 협상에 나서기도 했다. 트럼프 대통령은 지난 15일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리가 러시아산 석유 구매를 중단하기로 약속했다고 밝히면서 “이제 우리는 중국도 똑같이 하도록 만들 것”이라 덧붙였다.

중국은 이에 아랑곳않는 모양새다. 중국 관리들은 러시아와의 에너지 협력 관계를 거듭 옹호해왔다. 린젠 외교부 대변인은 지난 16일(현지시간) “중국은 러시아 및 다른 국가들과 정상적이고 합법적인 무역 및 에너지 협력”을 하고 있다며 “(미국의 발언은) 전형적인 일방적 괴롭힘이자 경제적 강압”이라 비난했다.

중국은 러시아산 원유외에도 대두 수입 등으로 미국의 ‘아픈 곳’을 찔러왔다. 지난달 1280만t의 대두를 수입하며 9월 기준 최대 수입량을 경신한 와중에 미국산 대두는 철저히 외면했다. 미국은 중국의 최대 대두 공급국이었으나 무역전쟁 이후 중국은 이를 남미 국가로 대체했다. 브라질산 대두는 전년 동기 대비 30% 증가하며 9월 중국 수입량의 85.5%를 차지했다. 최근 미국으로부터 400억달러 규모의 통화지원을 받은 아르헨티나는 수출세를 일시적으로 중단하면서 중국의 수입 시장에서 91.5%의 증가세를 기록했다.

양국 간 무역 협상이 지연되면 될 수록 수확기에 중국 주문을 확보하지 못한 미국 농부들은 막대한 손실을 입게 된다. SCMP는 중국이 수입 대두에 대한 높은 의존도를 식량 안보의 약점으로 간주하고 있었으나, 진행 중인 무역 전쟁의 협상 카드로 사용되고 있다고 분석했다.