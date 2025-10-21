프리미엄 스포츠웨어 브랜드 본투윈(BORN TO WIN)이 이탈리아 아이웨어 브랜드 알바옵틱스(ALBA OPTICS)와 손잡고 리미티드 러닝 굿즈 기획전을 연다.

이번 협업 제품은 10월 21일부터 27일까지 7일간 리셀 플랫폼 크림(KREAM)을 통해 단독 발매되며, 한정 수량으로 출시된다. 행사 기간인 7일 동안에는 10% 추가 할인 혜택과 함께 구매 고객 대상 소프트 플라스크 증정 이벤트도 진행된다.

기획전의 핵심 제품은 본투윈과 알바옵틱스가 공동 개발한 리미티드 에디션 러닝 고글 선글라스 2종이다. DELTA(델타) 모델은 자외선 차단 기능의 시엘로(CIELO) 미러렌즈가 적용됐다. 경량 플렉서블 커스텀 프레임에 본투윈 로고를 각인해 아이덴티티를 강조했다. 김 서림 방지를 위한 벤틸레이션 홀과 손쉬운 렌즈 교체 구조로 실용성도 높였다.

ANIMA99(애니마99) 모델은 아이코닉한 오벌형 디자인이 특징이다. 초경량 바이오 베이스 프레임과 미끄럼 방지 고무 코 받침을 적용했다. 템플 팁 스트랩 홀로 다양한 착용 방식을 지원한다.

이와 함께 기능성과 디자인을 겸비한 러닝 액세서리도 함께 선보인다. STROKE 러닝 캡은 흡습속건 기능의 경량 나일론 스판 원단으로 제작됐다. 사이드 메쉬 디테일을 더해 통기성을 높였다. 리플렉티브 스트로크 B 로고와 BRN 아트웍이 적용돼 야간 러닝 시 가시성을 높인다. 6패널 구조에 원터치 버클로 착용감을 고려했다.

사은품으로 증정되는 본투윈 소프트 플라스크(350ml)는 브랜드 컬러 포인트 디자인으로 제작됐다. 소프트 플라스크는 친환경 인증 소재를 사용했으며, 러닝 중 간편한 휴대가 가능하도록 설계됐다는 것이 본투윈 측 설명이다.

이번 기획전은 본투윈이 러너들의 퍼포먼스를 지원하기 위해 전개하는 러닝 캠페인의 목적으로 마련됐다. 본투윈에 따르면, 러닝 씬에서 스타일과 기능을 동시에 만족시키는 제품 라인업을 제안하고자 했다. 또한, 고성능 아이웨어와 러닝 액세서리를 큐레이션한 것이 특징이다.

본투윈 이태준 대표는 “러닝의 완성을 위해 퍼포먼스와 스타일을 모두 갖춘 제품을 선보이고자 알바옵틱스와 협업했다”라고 밝혔다.

이어 이태준 대표는 “크림 단독으로, 한정 수량으로 선보이는 기획전인 만큼 러닝을 즐기는 소비자들의 관심을 기대한다”라고 말했다.

한편, 본투윈은 스포츠웨어 브랜드로서의 정체성을 강화하기 위해 다양한 캠페인과 셀럽 협업을 통해 활동 범위를 넓히고 있다. 또한, 기능성과 스타일을 겸비한 제품 라인업으로 러너들과 접점을 확대해 나가고 있다.