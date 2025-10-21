[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 지난 16일 영남대 천마아트센터에서 AI(인공지능) 활용 대학 교육 혁신을 위한 업무협약(MOU)’을 KT와 체결하고 ‘지역혁신·미래교육 리딩 컨퍼런스’를 개최했다.

영남대 대학혁신지원사업단이 주관하고 대학일자리플러스센터에서 운영한 이번 행사는 AI·로보틱스 기반 미래교육과 지역 산업 디지털 전환 전략을 공유하고 산·학·연·관 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

컨퍼런스에 앞서 열린 협약식에서 영남대와 KT는 영남대의 데이터 거버넌스 체계 형성을 통한 데이터 소버린 확보와 성공적인 AX 전환을 주도할 AX혁신센터(가칭) 구축을 위한 협력, 지역-산업-학교를 연계한 실무형 AI 인재 양성 등에 협력하기로 했다.

협약에 따라 영남대는 AX 전환을 위한 지원과 교육과정, 지역 유관기관과의 협력 등을 담당하며, KT는 대학 맞춤형 AX 전략과 단계별 로드맵에 따른 AX 환경 구축을 지원한다.

이어서 열린 컨퍼런스에서는 대학 혁신 및 AX 전환 전략, 미래 모빌리티 및 지역 산업 디지털 전환 전략 두 세션으로 진행됐다.

영남대 AI 스마트교육센터 강보영 팀장은 영남대의 빅데이터와 AI 스마트교육 혁신 플랫폼 구축 전략을 소개했고, KT 김성욱 부장은 영남대의 AX 전환 전략과 실행 방안을 발표했다.

이어 셀인셀즈 이상현 센터장(CIO)은 AI로 이끄는 의료분야의 새로운 가능성을 주제로 지역 의료산업 혁신 전략을 , 현대차 로보틱스랩의 심수민 책임은 AI와 로보틱스가 열어갈 미래-서비스 로봇 산업의 비전을 각각 제시했다.

경북테크노파크 강호영 본부장과 경북IT융합기술원 김대년 본부장은 각각 지역 제조업의 디지털 전환(DX) 전략과 초거대 AI 클라우드 팜 실증 전략을 발표하며 지역 디지털 인프라 구축 청사진을 공유했다.

최외출 영남대 총장은 “이번 컨퍼런스를 통해 대학과 기업, 지역 기관이 공유한 혁신 전략과 교육 로드맵이 지역 산업 경쟁력을 높이고 우수 인재의 지역 정주를 이끄는 실현 가능한 협력 방안으로 이어지길 기대한다”고 말했다.