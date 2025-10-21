18일 강북구민대상 시상식 개최, 선행봉사상·모범가족상·문화예술상 등 8개 부문 시상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강북구(구청장 이순희)는 10월 18일(토) 강북구민운동장에서 ‘2025 강북구민대상 시상식’을 개최했다.

‘강북구민대상’은 구에서 시상하는 가장 권위 있는 상으로, 희생과 봉사정신으로 지역을 빛낸 구민을 선정해 매년 시상하고 있다.

구는 지난 7월부터 후보자 추천을 받아 공적 조사와 심사위원회의 엄정한 심사를 거쳐 부문별 수상자를 최종 선정했다.

올해 수상자는 ▲선행봉사상 김옥령 ▲모범가족상 허윤진 ▲문화예술상 최태홍 ▲체육상 황윤희 ▲모범기업인상 구회숙 ▲환경상 임숙연 ▲교육발전상 오경태 ▲사회복지상 나한희 씨 등 8명이다.

선행봉사상 수상자 김옥령 씨는 2005년부터 취약계층을 위한 밑반찬 나눔과 재난구호 활동을 꾸준히 이어오며 이웃사랑을 실천해왔다. 오랜 시간 변함없는 봉사로 지역사회의 신뢰를 얻었고, 나눔의 문화를 널리 퍼뜨리는 데 기여하고 있다.

모범가족상 수상자 허윤진 씨는 5남매 각자의 재능과 흥미를 살린 슬기로운 진로 교육으로 화목한 가정을 이루기 위해 노력해왔다. 더불어 통장과 의용소방대 활동 등으로 지역봉사에 참여하며 건강한 공동체 회복에 힘써왔다.

문화예술상 수상자 최태홍 씨는 우이령옛길 색소폰 문화축제 등 다양한 문화행사를 기획하고 운영하며 주민들이 문화를 즐길 수 있는 기회를 넓혔다. 또한 지속적인 문화 예술 활동으로 지역의 문화예술 발전을 이끌고 있다.

체육상 수상자 황윤희 씨는 체육진흥협의회 상임이사로 활동하며 유소년 장학사업과 학교 운동부 지원에 힘써왔다. 청소년들이 안정적인 환경에서 운동에 전념할 수 있도록 돕는 등 지역 유소년 체육 발전에 기여했다.

모범기업인상 수상자 구회숙 씨는 여성 중소기업 CEO로서 지역 주민을 우선 채용해 일자리를 만들고, 사회공헌 활동에 힘써왔다. 기업의 성장을 지역사회와 함께 나누며 상생의 가치를 실천하고 있다.

환경상 수상자 임숙연 씨는 친환경제품 제작과 탄소중립 실천운동 등을 꾸준히 이어오며 주민이 함께하는 환경운동을 확산시켰다. 작은 실천이 큰 변화를 만든다는 신념으로 생활 속 환경보호 문화를 전파하고 있다.

교육발전상 수상자 오경태 씨는 전문적인 체육교육을 실시하고 학생 동아리와 교내 리그를 운영해 청소년 체육문화를 발전시켰다. 스포츠를 통해 학생들이 협동심과 성취감을 배우도록 돕는 데 앞장서고 있다.

사회복지상 수상자 나한희 씨는 비영리단체 ‘참 아름다운 동행’ 대표로서 도시락 배달, 이미용 봉사, 병원 동행 등 다양한 복지활동을 이어가며 소외된 이웃에게 따뜻한 손길을 전해왔다. 다문화 어린이를 위한 바이올린 악단 ‘뮤즈’를 운영하며 포용적 복지문화를 조성하고 있으며, 최근에는 tvN 「유 퀴즈 온 더 블럭」에 출연해 나눔의 의미를 전했다.

이순희 강북구청장은 “각자의 자리에서 묵묵히 헌신해온 수상자들이야말로 강북의 진정한 자랑”이라며 “이웃과 지역을 위해 애써주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.