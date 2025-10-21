[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 평생교육원은 최근 동구 율하체육공원에서 열린 ‘2025년 동구 평생학습 어울마당’에 참여해 지역 주민을 위한 치매 예방 체험 부스 ‘두뇌 건강 놀이터’를 운영했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 대구 동구청이 주최·주관한 지역 대표 평생학습 축제로, 구민과 평생학습기관이 한자리에 모여 학습 성과를 공유하고 배움의 가치를 나누기 위해 마련됐다.

대학은 글로컬대학30 프로젝트와 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 일환으로 부스를 운영했으며 고령화 사회에 대응하는 맞춤형 평생학습 프로그램을 알리고 지역 주민들의 평생교육 참여를 활성화하기 위해 참여했다.

‘두뇌 건강 놀이터’에서는 △치매예방 3.3.3수칙 안내 △인지 훈련 체험 △뇌 유연화 체조 △치매 관련 퀴즈 등 다채로운 프로그램이 진행됐으며 150여명의 지역 주민이 부스를 찾아 즐거운 체험의 시간을 가졌다.

박희옥 평생교육원장(간호학과 교수)은 “이번 행사는 평생교육원의 다양한 교육과정을 시민들에게 직접 소개하고 지역사회와 함께 소통하기 위한 의미 있는 자리”라며 “현장에서 얻은 주민들의 의견을 반영해 앞으로도 수요 맞춤형 교육과정을 확대하고 지자체와 협력해 지역 평생학습 네트워크를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.