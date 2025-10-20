[헤럴드경제=최원혁 기자] 암호화폐 시장에 대한 정확한 예측으로 유명한 존 글로버 레든 최고투자책임자(CIO)가 “비트코인이 7만달러까지 떨어질 수 있다”고 경고했다.

19일(현지 시각) 암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 글로버는 “2023년 초 시작된 비트코인 강세장이 최근 10만5000달러 붕괴로 끝난 것으로 보인다”고 밝혔다.

그러면서 비트코인이 7만달러까지 떨어질 수 있다고 덧붙였다. 현재 가격인 10만8000달러에서 35% 이상 하락할 가능성이 있다는 얘기다.

글로버는 “암호화폐가 5파동 상승 움직임을 완료했으며 적어도 2026년 말까지 지속될 수 있는 약세장에 진입했다고 굳게 믿는다”며 “비트코인은 7만~8만달러까지 떨어질 것”이라고 했다.

그의 분석 근거는 엘리엇 파동 이론이다. 글로버는 “비트코인이 사상 최고치인 12만4000달러 선을 다시 테스트하거나 소폭 상승할 가능성을 배제할 수는 없지만 이제 추세는 약세로 반전했다”고 했다. 엘리엇 파동은 1938년 랄프 넬슨 엘리엇이 도입한 것으로 투자자들의 심리가 예측 가능한 주기로 움직인다는 생각에 기반을 두고 있다.

또한 글로버는 비트코인이 반감기 후 약 18개월 시점에 정점을 형성한 뒤 약세장으로 들어가는 과거 패턴과도 이번 전망이 부합한다고 했다. 가장 최근 반감기는 지난해 4월이었다.